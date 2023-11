Quizás habrás oído en distintas personas decir que los años se están pasando cada vez más “rápidos” y se sienten preocupadas en no lograr los objetivos que se hayan propuesto. A consecuencia de ello, son contados los individuos que les abunda la tristeza por dicha situación tal como una ciudadana de Argentina que no dudó en llorar al conocer que está cerca de cumplir 35 y no saber “qué hizo con su vida”. Hoy en Mag te relataré sobre este momento viral.

Mediante un video que publicó en su cuenta de TikTok, Sol Gaschetto (@solgaschetto) estaba lagrimeando delante de su novio y le explica por qué no le agradaba la idea de cumplir 35 años. La argentina indica que se encuentra muy cerca de los 40, pese a que ella siente que su actitud está más vinculada a una joven.

“No sé qué hice con mi vida gordi. ¿En qué se me va la vida? Es que no entiendo, estoy más cerca de los 40 ya que de los 30″, dijo la influencer con lágrimas entre los ojos y pañuelos en mano.

Incluso, destacó que ya se encuentra “en la mitad de su vida”. Pese a las declaraciones que decía ante la cámara de celular, su esposo Darío Orsi estuvo escuchándola y no dudó en resaltar que se encontraba “más hermosa y talentosa”.

Finalmente, el hombre mejoró el estado de ánimo de Sol realizando bromas sobre la cantidad de años que deseaba compartir a su lado y que seguro ella ya no lo soportaba a pesar de tener solo un año de matrimonio, consiguiendo que su mujer comience a reírse por unos breves momentos.

Muchos usarios se sintieron identificados con el sentir de Sol

Gran cantidad de usuarios también manifestaron que están pasando por la misma situación que la mujer en Argentina, especialmente los jóvenes. Se lee comentarios como “Acá los de la crisis de los 25 años, sin casa propiam si carro, algunos sin profesión”, “Tengo 33 y siento que, si quedo embarazada, mi mamá me va a retar”, “Me pasa lo mismo”, “Estoy en la crisis de los 25 años”, “Tengo 23″, entre otros.

