Una noche familiar acabó siendo no tan agradable. Unos padres, que viven en Estados Unidos, llevaron a su hijo a un restaurante para que probara papas fritas, pero no contaron con que una extraña arruinaría el momento. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Maya, quien es la madre del menor, se encargó de difundir el mencionado clip en su cuenta personal de TikTok (@my.oh.maya), exactamente el 24 de marzo del presente año. “Salimos a cenar esta noche por segunda vez como familia”, indicó en la grabación.

“Una señora sentada cerca nos dijo que deberíamos haber pedido una papa al horno para él (su hijo) en lugar de papas fritas. Estábamos (ella y su pareja, que es padre del menor) tan emocionados de dejar que nuestro hijo probara su primera papa frita y ella lo arruinó para nosotros”, agregó después.

El hombre, mientras le daba de comer una papa frita a su pequeño, no podía ocultar su incomodidad por lo sucedido. “Alimentamos a nuestro hijo con alimentos extremadamente saludables y caseros todos los días, pero no debería tener que justificar eso ante nadie. Por favor, deje que las familias estén solas cuando estén fuera. Lo que comen no debería preocuparte”, sostuvo Maya.

Pero eso no es todo, pues ella, en la descripción de su publicación realizada en TikTok indicó lo siguiente: “Luego nos dio una lista de todo lo que cocinó para sus nietos como ideas. Realmente solo estábamos tratando de disfrutar de una comida familiar. Padres, ¿alguna vez les ha pasado algo así?”.

De acuerdo a The Sun, muchos usuarios criticaron el accionar de la extraña, pues consideraron que ella no se debió meter en asuntos ajenos. El video que difundió Maya dio la vuelta al mundo. Ya acumula más de 3 millones de reproducciones.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.