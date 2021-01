Internet no solo es una herramienta que sirve para mantener conectada a la humanidad sino también puede ser usada como fuente de inspiración inagotable para los artistas. Un joven amante de la música conocido como Lubalin se hizo viral recientemente por su talento para componer pegajosas canciones usando dimes y diretes aleatorios que puede encontrarse a montones en las redes sociales.

En paralelo a la publicación de temas, covers y videos en los que aparece tocando distintos instrumentos musicales, Lubalin tomó por asalto Twitter , Instagram , YouTube , Facebook y TikTok en diciembre pasado al compartir su más reciente creación: “Convirtiendo dramas al azar del Internet en canciones”, clips en los que no solo canta, sino también caracteriza a todos los implicados en la discusión, informó el portal 20minutos.es.

Por ejemplo, el primero de su serie de videos virales trata acerca de un aviso de alquiler de un apartamento en el que una pregunta si se encontraba disponible, a lo que el propietario respondió que sí; sin embargo, en el siguiente mensaje el interesado al parecer cambió de opinión y dijo: “Por favor, déjame en paz. Estamos durmiendo. No me contactes más, te lo agradezco”.

“Tú me contactaste a mí”, fue lo que alcanzó a contestar el sorprendido promotor del anuncio. “Lo sé. Ya no estoy interesado. Por favor, deja de hablarme ya. Llamaré a un abogado si no paras. Gracias”, concluyó su interlocutor de forma tajante el diálogo mientras el propio Lubalin dramatizaba en paralelo el intercambio de palabras entre ambas partes con una melodía acorde de fondo.

Pasando al segundo video viral , cuya trama es más compleja, ilógica y cuenta con más personajes, Lubalin comienza cantando la publicación de una mujer llamada Helen que escribió “Caroline, mantén mi nombre fuera de tu pequeña boca” en un estado de Facebook . “Me robó la receta de mi guiso de brócoli hace 8 años y dijo que era de ella”, fue lo que respondió al ser consultada por una amiga sobre lo que acababa de publicar.

Lo curioso es que Lubalin reproduce los diálogos a la perfección pese a estar plagados de faltas ortográficas. “No hables de mi mejor amiga Caroline, es una dama cristiana”, respondió una mujer llamada Doris que salió en defensa de la acusada, a lo que Helen únicamente atinó a recalcarle que la susodicha era “una podrida perra ladrona de recetas” y que tuviera cuidado de a quienes tiene como amistades.

Turning random internet drama into songs, part 1 pic.twitter.com/jO0apLKEiq — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020