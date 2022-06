Para muchas niñas alrededor del mundo, tener una casa de muñecas es una de las cosas que más anhelan, pero una madre en los Estados Unidos llevó esto a otros niveles cuando transformó la que tenía su hija en un verdadero castillo de cuento de hadas al particular estilo de una película de Disney y las imágenes no tardaron en convertirse en tendencia de redes sociales como TiKTok.

Reconstruyendo ‘Casita’

Jasmine Maestas es madre de una niña llamada Zariyah (de 4 años), y se encontraba viendo uno de los últimos estrenos animados de Disney, el film “Encanto” (estrenada en 2021). La bebé quedó fascinada con la cinta, por lo que le pidió a su mamá que le comprara una versión a escala de la Casa Madrigal, que también es conocido como ‘Casita’.

En su momento, el portal Insider se comunicó con Jasmine, quien reveló cómo fue que tomó la decisión emplear sus propias manos para transformar la casa de muñecas clásica de Barbie en algo mucho más “fantástico”.

“No pude encontrar uno que fuera lo suficientemente interactivo para ella, así que decidí hacer uno que lo fuera (…) No sé dibujar. Nunca he pintado un cuadro bonito en mi vida. Me senté y miré fotos de Casita, vi la película y le pregunté a mi hija qué habitaciones quería tener”.

Un proyecto interactivo

Ambas decidieron que debían contar habitaciones para, por ejemplo, Isabela, Mirabel, Luisa, Bruno, Antonio, y dos pequeñas para Camilo y Dolores. Hecho lo anterior, Maestas confesó que desde entonces se avocó a ver una y otra vez, sin cansancio, ‘Encanto’ ¿la razón? Tener todos los detalles para que la casa sea lo más parecido posible.

Por ello, cuando la mujer publicó sus primeros avances en TIkTok, de inmediato se convirtió en viral de esta red social: “Me tomó alrededor de siete semanas y no tuve ayuda. Se convirtió en un proyecto más grande de lo que originalmente pretendía, y no creo que hubiera hecho tanto si no se hubiera vuelto viral”.

Asimismo, a Insider reveló que el costo total para hacer esta transformación de poco más de 150 dólares, principalmente, por agregar elementos interactivos que, sí o sí, Zariyah quería que fueran agregados, como la cama que puede flotar en el cuarto de Isabela o el columpio de enredadera que desciende por el costado de la casa.

Una niña feliz

En un video de seguimiento que supera las 3.7 millones de reproducciones, Jasmine nos muestra el proceso para decorar y arreglar el que será el que será la habitación de Isabela. El cuarto de Bruno estaba listo para estrenar un contenedor de arena cinético, una hamaca en el cuarto de Luisa.

“A mi hija le encantó todo. Jugó con la casa de muñecas durante todo el proceso de renovación. Nunca la mantuve alejada, ya que era su proyecto desde el principio (…) es emocionante verla reconocer que la casa de muñecas ahora es Casita, y sabe a quién pertenece cada habitación. Me hace feliz saber que estaba contenta. También es muy gentil con eso”, sentenció.