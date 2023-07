Miles de personas tratan de captar ovnis en plena luz del día, sin embargo, el increíble suceso ocurrido en el cielo de Luisiana, Estados Unidos, es tan perceptible como increíble. No se necesitó cámaras manipuladas por personas para grabar el inusitado hecho el pasado viernes 14 de julio a las 4:00 de la mañana. ¿Qué fotografió al ovni? Unas cámaras ‘ring doorbell’ de las puertas fueron las que registraron el raro avistamiento.

Internautas calificaron a la enorme ‘luz verde’ como un ‘objeto alienígena’ cayendo del cielo nocturno en Luisiana, por lo que las teorías de conspiración no tardaron en llegar en Twitter. Los medios de comunicación locales también abordaron el suceso como algo impresionante.

“Las imágenes de la cámara del timbre capturaron la vista increíble”, avisó más tarde el Servicio Meteorológico AccuWeather, Junto al impresionante video que ocurrió en una madrugada. De hecho, se tiene a La Sociedad Meteorológica Estadounidense investigando este suceso hasta el día de hoy.

Iluminó completamente el cielo de Luisiana

La extraña luz verde que cayó, aparentemente, no dejó restos sobre las áreas circundantes de Luisiana. Según el clip viral, el presunto ovni se hizo omnipresente en cuestión de milisegundos, cuando la zona tenía a su mayoría de habitantes totalmente dormidos.

Mira el video viral

Las imágenes del ‘ring doorbell’ habría registrado todo su trayecto hasta su desaparición, y más tarde se logró saber que el fenómeno logró percibirse en áreas vecinas, incluidas Madisonville y Eunice.

Según AccuWeather, el evento captado se trataría de un deslumbrante meteorito, del cual hubo 29 avistamientos similares registrados en 6 estados distintos, como Utah, Las Vegas y California; aunque en fechas y horas distintas.

“Eso no es un meteorito, es una nave alienígena que se deforma en nuestro espacio y tiempo”, fue un mensaje destacado que dejó un tuitero sobre el extraño suceso.

“No puedo estar de acuerdo en que fue un meteorito porque no vi fuego, pero fue lo más hermoso y aterrador que he visto en 58 años”, “El OVNI debe haberse detenido para conseguir un poboy”, “es como algo sacado de los libros de “Harry Potter”, dijeron algunas personas a modo de broma e hilarancia, aunque otros usuarios se lo tomaron como un avistamiento sin precedentes.