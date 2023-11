La llegada del invierno en el hemisferio norte es sinónimo de bajas temperaturas, lo que implica la presencia de capas de nieve que cubren casas y calles. Ante esta situación, es importante considerar algunas medidas como habilitar accesos, liberar sumideros y tener cuidado al abrir puertas o persianas. De lo contrario, pueden producirse escenas como la mostrada por el usuario de TikTok @simulation87.

En las imágenes, captadas por una familia de Canadá, se pone en evidencia lo que pasa cuando, en medio de una helada, se comete un error garrafal. “Cuando te dejas la puerta abierta a -40ºC”, escribió el mencionado internauta.

En el clip, de casi un minuto de duración, se ve que todo al interior de una vivienda está congelado: el piso, el área de la cocina, electrodomésticos, e incluso muebles, lucen bajo una gruesa capa de hielo. Los dueños de la propiedad no salen de su asombro y expresan su preocupación ante lo que parece ser una escena sacada de alguna película navideña.

El incidente se viralizó y, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones. Los internautas no dejaron de expresar su sorpresa en la publicación.

“Parece que también dejaron el grifo abierto”; “ellos se ríen y yo me pregunto lo caótico que debe ser limpiarlo”; “me parece que en estos sitios es normal dejar el grifo abierto para que no se congelen las tuberías”; “ojalá no haya ninguna mascota congelada”; “mamá, ¿puedo patinar en la cocina?”, escribieron las personas.

¿Cómo evitar que las cosas se congelen en invierno?

Para evitar que las cosas se congelen durante el invierno, es crucial comenzar con una atención especial al aislamiento de espacios. Asegúrate de que tu hogar esté bien sellado, con puertas y ventanas que impidan la entrada de corrientes de aire frío. El uso eficiente de sistemas de calefacción es esencial para mantener una temperatura interna adecuada y prevenir la congelación de objetos sensibles.

Proteger las tuberías es otra medida clave. Aísla las tuberías expuestas y utiliza calefacción adicional para evitar el congelamiento y posibles roturas. En cuanto al almacenamiento, guarda objetos susceptibles al frío en lugares climatizados y utiliza envases aislantes o termos para líquidos.

Adicionalmente, durante la temporada invernal, esparce sal o arena en superficies para evitar la formación de hielo y garantizar caminos seguros.

