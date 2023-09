Una joven latina ha generado controversia al hablar sobre la dura realidad que enfrentan los migrantes en España. Mediante un video publicado en TikTok, se quejó sobre la afirmación de que la gente que va a trabajar al país europeo se vuelve rica, señalando que es falso, y su testimonio generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Me decían ven para España y no. Yo aquí fregando”, empezó diciendo @soydubraal1, oriunda de Venezuela. “No es la vida que yo quería, pero es la que me tocó”.

Para cerrar su video, en donde se puede ver a la chica lavando platos en un conocido fast food, ella detalla sobre su nivel de vida y cómo utiliza sus ingresos.

“Para que me paguen mil euros y para gastarlo en el alquiler y servicio”, agregó, en alusión a la paga que recibe y el alto costo de poder residir en España.

Además, hizo referencia a que sus conocidos suelen pedirle dinero al creer que su situación en el extranjero le permite hacer préstamos sin mayor complicación.

El relato de la venezolana, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos indicaron que lo dicho por ella es totalmente cierto, otros la criticaron por quejarse sobre su situación ya que no todos tienen la oportunidad de generar ingresos trabajando legalmente.

“No es la vida que te tocó, es la que escogiste”; “no mandes nada, no te quejes”; “lo que pasa es que la gente se toma fotos en lugares bonitos, en bares, comiendo... y la realidad es otra”; “fregando pero en Europa”; “nadie te mandó para allá”; “por lo menos ganas 1000 por fregar, a mi me toca de gratis”; “por lo menos estás trabajando y no pidiendo dinero”, escribieron las personas.

¿Vale la pena migrar a España?

La decisión de migrar a España, o a cualquier otro país, depende de una serie de factores personales y circunstancias individuales. Algunos puntos que se pueden considerar son los siguientes:

Objetivos personales y profesionales: evalúa tus metas y si España te puede ayudar a alcanzarlas.

Condiciones económicas: investiga sobre la situación económica del país.

Trámites legales: investiga los requisitos de visa para poder ingresar de forma legal.

Red de apoyo: intenta pedir ayuda de conocidos o familiares para que la adaptación sea menos difícil.

Estabilidad política y social: ten en cuenta la situación actual del país, así como las leyes y regulaciones que pueden afectar tu estatus migratorio.

