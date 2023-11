La búsqueda de talento humano es una tarea fundamental en el mundo laboral. Para los reclutadores, encontrar a los candidatos adecuados puede convertirse en una experiencia complicada, sobre todo si los postulantes son jóvenes que están por tener su primera experiencia tras haber egresado.

Lo anterior lo sabe muy bien Alba Vilches (@albavilchess), una española que se desempeña en el área de Recursos Humanos y que, mediante sus redes sociales, se dedica a compartir consejos útiles al presentarse en una entrevista de trabajo. Recientemente, compartió “la peor” experiencia que ha tenido durante una convocatoria y su testimonio no pasó desapercibido.

En un video, la joven reveló que un postulante llegó a su prueba en compañía de su madre. Al ser el turno del chico, la señora que lo acompañaba se puso de pie y dejó en claro su intención de ingresar a la entrevista junto a él.

Alba, en un intento por mantener la cordialidad, le explicó a la mujer que lo ideal sería que el muchacho ingrese solo a dar la prueba; sin embargo, esto no fue bien recibido por la madre, quien expresó su intención de no separarse de su hijo.

“O entra él o aquí no entra nadie”, indicó. Finalmente, los involucrados no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que la mujer optó por retirarse del lugar y llevarse a su hijo sin haber realizado la entrevista.

El testimonio de Alba se viralizó y, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones. Cientos de usuarios se tomaron la situación con humor, aunque hubo quienes aseguraron entender la postura de la madre.

“Pensaba que la explicación era que la madre sería la persona a entrevistar y que no tendría con quien dejar a su hijo (pequeño)”; “Pues ojalá mi madre hubiera venido a mis entrevistas, me hubiera librado de varias empresas tóxicas”; “Un antiguo jefe mío, al entrevistar a un candidato, apareció su mujer a supervisar donde se metía su marido, a ver si le daba permiso”; “Yo con 17 años fui sola a una entrevista y al llegar al local pensé: de aquí no salgo con todos los órganos pero hay cosas que hay que hacer solo”; “Bueno, a la señora no le faltaba razón, las empresas mienten, eso es así. Eso tampoco justifica que ella se meta en la entrevista”; “Me viene uno con la madre y no le hago ni entrevista, completamente descartado”, escribieron las personas.

¿Cómo destacar en una entrevista de trabajo?

Destacar en una entrevista requiere preparación exhaustiva. Investiga la empresa y el puesto, enfocándote en resaltar cómo tus habilidades coinciden con sus necesidades. Anticipa preguntas comunes y elabora respuestas claras respaldadas por ejemplos concretos de logros pasados.

La comunicación efectiva es esencial. Expresa tus ideas de manera clara y concisa, respaldándolas con ejemplos específicos. Muestra entusiasmo, mantén el contacto visual y demuestra tu capacidad para escuchar y responder completamente a las preguntas.

Además de las habilidades técnicas, la actitud positiva y las habilidades interpersonales son clave. Demuestra confianza sin parecer arrogante, sé receptivo a la retroalimentación y destaca experiencias donde hayas resuelto conflictos o colaborado eficazmente.

