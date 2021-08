Una mujer antivacuna de Colorado, Estados Unidos, se ha vuelto viral en las redes sociales tras grabarse lamiendo distintos objetos en un supermercado. Jodie Meschuk, quien asegura tener una cura para el autismo, publicó las imágenes para demostrar, según ella, que “la exposición a los gérmenes crea defensas contra el asma y las alergias”.

En el video, publicado como Reels de Instagram, se puede ver que la madre de familia lame las barandillas que están a su alrededor, su carrito de compras, algunas bolsas de fruta e incluso la manija de un refrigerador de bebidas, informó Daily Mail.

“Los gérmenes fortalecen su sistema inmunológico. La exposición a los gérmenes crea defensas contra el asma y las alergias. Los microbios ayudan a la digestión”, escribió la bloguera, que cuenta con más de 18 mil seguidores en la mencionada plataforma.

Meschuk acompañó su publicación de frases como “sé libre” o “el amor sobre el miedo”, probablemente sugiriendo que las leyes sobre el coronavirus restringen algunas libertades.

El video ha sido eliminado de la cuenta de la bloguera; sin embargo, se desconoce si fue ella quien lo borró o el propio Instagram; no obstante, las imágenes fueron recuperadas y resubidas por varios internautas que no dudaron en expresar su rechazo ante el accionar de la mujer no solo por el hecho de lamer todo lo que encontraba en un sitio público, sino también por estar acompañada de su hijo cuando decidió grabarse.

Tras todo el revuelo causado, Meschuk cambió la privacidad de su perfil a privado.

Te puede interesar:

Amaba escalar montañas y levantar pesas, pero murió de covid-19 tras negarse a recibir la vacuna

El novio se enferma de covid-19 días antes de la boda y se une a la ceremonia por videollamada

El dramático momento en que unos jóvenes quedan atrapados en un ascensor mientras se inunda