Cada vez hay más migrantes internacionales que llegan a Estados Unidos (EE. UU.) con la ilusión de mejorar su calidad de vida. Si bien al principio resulta difícil, muchos logran adaptarse. Una de ella es la latina Maryury Meneses (@mayomeneses), quien se mostró agradecida en la red social de TikTok por las oportunidades que encontró en el territorio norteamericano.

En ese sentido, la mujer originaria de Cali (Colombia) reveló a través de un video viral los beneficios de vivir en la nación estadounidense. “Cambiemos lo negativo por lo positivo. Las personas siempre hablan de las cosas que no les gusta de Estados Unidos. Ahora, hoy vengo a hablar de las (cosas) que sí me gustan”, comenzó diciendo Maryury.

Libres de estafas

Según comentó la madre de familia, ella ama al país norteamericano, porque ya dejó de tener miedo a que la estafen. “Puedes ir tranquilamente a comprarte algo de marca a un precio -empezando por el precio- súper económico y que puedes ir con toda confianza de que es realmente de marca”, explicó.

Mejor educación

La colombiana también destacó al sistema educativo, pues ofrece las escuelas ofrecen “algo que se llama after school, que quiere decir ‘después de escuela’, donde puedes dejar a tus niños hasta las seis de la tarde para las personas que trabajan, para los padres que trabajan, los cuidan, les ayudan con sus tareas, les ayudan con el idioma, les dan las comidas, el snack, la lonchera, en fin. Todo absolutamente gratis. Cosa no sucede lamentablemente en nuestro país”.

Poder adquisitivo

Asimismo, Meneses resaltó la buena remuneración por su jornada laboral y la posibilidad de acceder a viviendas dignas: “El nivel adquisitivo para las cosas, o sea, si bien es cierto que nada es fácil, todo cuesta trabajo, lucha, esfuerzo, propósito pero ni en tu país teniendo todas esas cualidades, es difícil no imposible, pero es más difícil conseguir esas cosas como un vehículo, las cosas para tu casa, el mercado, o sea todo es mucho más asequible. Se tiene una mejor calidad de vida”

Calles en buen estado

El cuarto punto está relacionado con la seguridad y el excelente estado de las calles. “Las calles por donde transitas son calles en buen estado, en nuestro país o en nuestra ciudad principalmente eso no se veía, o sea era increíble. Cuando llegamos recién yo me asombraba de ver todos los semáforos en buen estado, las calles si huecos”, precisó Maryury.

Libertad

Por último, la protagonista de este artículo recalcó el respeto que recibe sobre su forma de vestir. “Nadie mira cómo vas vestido acá. Tú puedes salir al supermercado en pijama y nadie te está mirando ni criticando cómo vas. Eso es maravilloso”, señaló.

Comentarios

En cuanto a las reacciones, el testimonio de Maryury Meneses desató opiniones de todo tipo. “Yo me quería ir y deseaba escuchar cosas bonitas y solo cosas negativas me dijeron después decidí ya no irme”, apuntó un usuario. “Te falto como los americanos se esfuerzan para hacerse entender. Como son amables y solo aprenden palabras en español para hablarte”, señaló otro.

