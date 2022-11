Durante el tercer día de partidos por el Mundial Qatar 2022, Argentina sorprendió a todos tras caer por 2-1 ante Arabia Saudita, por lo que todo el pueblo gaucho lo sufre, pero una joven, por error, apostó dinero para el cuadro saudí y con la victoria de estos ganó muchísimo dinero y su relato no tardó nada para hacerse viral en Twitter.

Una equivocación ganadora

A las 5 de la mañana (hora peruana), en el Estadio Lusali el cuadro dirigido por Lionel Scaloni fue sorprendido brutalmente por los goles de Saleh Al-Shehri (48) y Salem Al-Dawsari (53) y los hinchas del astro Lionel Messi quedaron estupefactos, muchos de estos perdieron enormes cantidades de dinero por apostar al equipo que no ganó, pero una muchacha tiene una historia distinta que contar.

Nuestra protagonista, cuyo nombre no ha sido revelado, fue expuesta por su novio quien contó en su cuenta de Twitter que su chica iba a apostarle a Argentina, pero por un error de su parte terminó dando su dinero para el elenco árabe.

Mira aquí la foto viral

Publicación de Eze contando el error de su novia. (Foto: @ezebeider/Twitter)

“A todo esto, la boluda de mi novia se equivocó y apostó en una combinada por Arabia Saudita porque no entendía cómo funcionaba la página y acaba de retirar 25 lucas. Increíble”, escribió Eze (@ezebelder) el martes 22 de noviembre, para luego mostrar un pantallazo del saldo que ha conseguido, unos 25 mil 3451 pesos argentinos que, al cambio, son un aproximado de 154 dólares.

‘Che’, no sé a qué aposté

En un siguiente tweet, Eze comparte un extracto de la conversación tras la apuesta errada: “cobro ahora, caso 6 luquitas. Subió a 7. ‘Che’, no sé qué aposté, ja, ja, ja”, dice ella. El novio, sorprendido, replica: “¿qué hiciste? ¿apostaste por Arabia?”, la novia solo atina a decir: “según yo”, pero él remata con: “boluda, no puede ser”.

Conversación de Eze con su novia Eveline tras equivocarse en la puesta a favor de Arabia Saudita. (Foto: @ezebeider/Twitter)

En otra publicación, Eze da mayores detalles de este blooper que le permitió ganar un buen dinero: “ja, ja, ja, me acaba de decir que apostó por Arabia Saudita en el entretiempo, pensando que el 2 era que Argentina iba a meter un gol más. No lo puedo creer”.

De inmediato, esta tanda de publicaciones de hizo viral, ganándose miles de comentarios hilarantes que sirvieron para pasar el trago amargo de la derrota argentina de 2-1 contra el elenco saudí: “La tiene hiper clara”, “me alegra que alguien en este país disfrute a pesar de haber perdido”, “por lo menos tienes 25 lucas”.

Eze explicando que el error de Eveline se dio en el entretiempo. (Foto: @ezebeider/Twitter)

¿Comentario misógino?

Sin embargo, muchos otros no estuvieron nada contentos con el calificativo de “boluda”: “acabar de ganar 25k, yo le diría ‘mi amor’, no ‘boluda’ justo en este momento”, “yo que tu redefiniría el concepto de ‘boluda’. Fíjate”, “la peor parte es que normalizan que las traten así. No gracias”, “el boludo eres tú, no tu novia”, “si ganó 25 lucas, de boluda no tiene nada”.

Ante las críticas, apareció la novia, Evelina (@evelinalenzl), quien respondió: “para los que están preocupados porque me dijo ‘boluda’, yo también le digo ‘boludo’ a él y nos cag*mos de risa. Es todo en joda y en buen onda”, pero el propio Eze aprovecharía este espacio para hacer su descargo: “me están haciendo mi*rda por decirle ‘boluda’ ¡Es un chiste! ¿quién no se dice boludo/a con su pareja? Por favor, es humor”, sentenció.