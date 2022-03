Un niño saltó a la fama por el video viral, donde aparece recreando el épico baile que realiza el actor Tobey Maguire durante la exitosa tercera entrega de “Spider-Man” (2007). El clip, compartido en Twitter, cautivó al mundo de las redes sociales y ya superó los 5 millones de reproducciones dentro de la plataforma del pájaro azul.

Spider-Man, traducido en español como Hombre Araña, es un superhéroe creado por los estadounidenses Stan Lee y Steve Ditko. A lo largo de las décadas, las cintas del héroe arácnido han contado con las participaciones de actores como Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Precisamente, Maguire interpretó a Peter Parker, quien se disfraza del ‘Hombre Araña’, en la trilogía de ‘Spider-Man’ del director Sam Raimi (2002-2007). En la tercera película, un momento se convirtió muy popular entre los fanáticos. Nos referimos al particular baile de Maguire cuando sale de una tienda de ropa.

Reviven el baile de Tobey Maguire en “Spider-Man 3″

A pesar del paso de los años, la mencionada escena continúa vigente, pues una grabación subida por el usuario @FredSchultz35 mostró a un pequeño reviviendo a la perfección el pegajoso baile de Peter Parker (Tobey Maguire).

Con la canción “We Like to Party” (Vengaboys) de fondo, el niño, sin pensar dos veces, demostró sus habilidades artísticas en plena fiesta. Tras su publicación, el clip alcanzó los 10 millones de reproducciones.

Por su parte, los internautas no se quedaron los brazos cruzados y escribieron comentarios como “(ustedes) no tienen idea de cuánta felicidad me trajo”; “el mejor video que he visto en mucho tiempo”; “imagínate ver a este niño y no saber que está haciendo el baile más épico en la historia del cine”; “acaba de empezar marzo y ya tengo mi nuevo video favorito del mes”, entre otros.