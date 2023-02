El día de hoy te vamos a hablar sobre un hecho que dio la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que unas personas no fueron invitadas a la boda de sus amigos en un barco y decidieron alquilar un bote para no perderse la ceremonia. Sí, tal y como acabas de leer. La fotógrafa del importante día registró lo ocurrido en un video viral.

Todo se produjo a raíz de que Shelby y Justin Ernst, ambos de Indianápolis (Indiana, Estados Unidos), según Newsweek, optaron por casarse en el lago Tahoe, exactamente el 9 de septiembre del 2022. Como iban a decir “sí, acepto” en un barco no pudieron invitar a todos los que quisieron a la ceremonia.

“Habíamos invitado a más invitados para el fin de semana de lo que permitía la capacidad del barco”, aseguraron los dos, siempre de acuerdo a la citada fuente. “Hicimos esto porque fue una celebración de un fin de semana. ¡La ceremonia fue solo dos horas del fin de semana!”, añadieron.

Mira aquí el video viral

Afortunadamente, unos amigos entendieron la situación y no tomaron de mala manera su no presencia en la lista de invitados. Tanto así que, para no perderse la ceremonia, decidieron alquilar un bote. La fotógrafa del importante día, Elsa Boscarello, fue quien grabó el momento en que ellos llegaron. El video después lo subió a su cuenta de TikTok (@elsaboscarello), donde se volvió viral.

Los ahora esposos amaron el detalle de sus amigos

“Cuando no estás en la lista final de invitados pero aún quieres apoyar a tus amigos el día de su boda”, escribió la mujer en el clip. Shelby y Justin Ernst no podían creerlo. “Nos reímos y amamos cada segundo. Lo hicieron a la perfección y animaron la fiesta durante el brindis con champán al final”, recalcaron a Newsweek. También indicaron que, después de la ceremonia, invitaron a todos a un Airbnb para una fiesta de pizza y donas.

