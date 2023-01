Lima se encuentra en plena temporada de verano y los que viven en la capital del Perú saben que el intenso como abrasador calor, sumado a la humedad, es tan sofocante que ni el aire se siente correr en el ambiente. Por ello, al saber que una inusitada lluvia de verano lo sorprendió en medio de la noche, un joven decidió salir con la intención de bañarse al aire libre y el jocoso momento no tardó nada para hacerse viral en Tiktok ganando miles de comentarios jocosos.

Y es que los limeños saben que la mejor medicina cuando el sol domina sus vidas es una refrescante ducha, pero Ll’ara (@llara06) decidió improvisar cuando notó que una fuerte lluvia con gruesas gotas hacía sentir, por lo que subió a su azotea portando un poco de shampoo ¿Cuál era su intención? Simple, bañarse como si estuviera en la regadera.

Su idea se inspiró cuando vio a un niño en la calle dando vueltas, muy alegre que el agua del cielo lo empape. De hecho, es poco común que Lima presente lluvias así de intensas, las mismas que ni siquiera se ven en el invierno a mediados de año y eso lo nota claramente nuestro protagonista.

Mira aquí el video viral

“Neumonía a la vista”

“No es normal que llueva, así como ducha. Esto, normalmente, pasa en provincias o en lugares como la selva, pero no aquí en Lima, aquí en la costa”, dice el tiktoker mientras enjuaga su cabello para luego bajar a su dormitorio completamente empapado y hacer bromas sobre esto: “mi cara cuando me c**o de frío... Neumonía a la vista”.

El clip supera el medio millón de vistas en TikTok generando reacciones variopintas en la caja de comentarios: “hasta las nubes de provincia han venido a la marcha”, “la lluvia era para apagar el incendio. Muy tarde llegó”, “en Lima casi nunca llueve y ver uno es muy raro. Por eso el susto”, “el niño me representa cuando llueve”.