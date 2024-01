En tiempos recientes, existen gran cantidad de personas en el mundo que no dudan en realizarse alguna cirugía estética con la finalidad de mejorar su apariencia corporal; sin embargo, no todo sería perfecto porque se ha registrado casos de individuos que han tenido complicaciones. Esto le ocurrió a una mujer de Irlanda que se realizó una liposucción en su barbilla, pero no tuvo los resultados deseados. En Mag te brindaré más detalles de este momento viral.

Esta situación le tocó vivir a Robyn McManus (@robynmcmanus), una joven de 28 años que pagó un total de 5,000 euros para realizarse dicha cirugía. Ella tenía toda la ilusión de que esta operación sería exitosa, pero no imaginó que le causaría gran preocupación al notar que su rostro comenzaba a hincharse incontrolablemente.

Es importante mencionar que la mujer decidió arreglarse la barbilla porque sufría bullying por parte de sus compañeros de escuela. Esto fue suficiente para que tome la radical decisión de realizarse esta liposucción en su rostro.

Después de diversos análisis, los profesionales de estética aprobaron esta operación conocida mundialmente como Renuvion. Los problemas aparecieron cuando el primer cirujano no eliminó la suficiente grasa de esta zona de su rostro y, como consecuencia, se apreciaba un gran bulto.

“Me dijeron que debía esperar a que sanara, pero sabía que todavía había grasa allí, no hinchazón”, fue el mensaje redactado por la joven irlandesa en su cuenta de TikTok.

VIDEO VIRAL | Producto de la operación, esta parte de su rostro tenía un gran hematoma. (Foto: @robynmcmanus / TikTok)

No se trataba de una simple hinchazón

Para su mala fortuna, no se había tratado de una hinchazón, pues era un hematoma que apareció por una peligrosa praxis. Sus seguidores no dudaron en recomendarle que inicie acciones legales contra este centro clínico por poner su vida en riesgo.

Con el transcurrir de los meses, este centro de estética le ofreció intervenirla quirúrgicamente por una segunda vez, pero fue peor. La mujer cuenta que al momento de lavarse los dientes y observarse en su espejo, se aterrorizó al notar que su cara nuevamente se hinchaba considerablemente.

En ese momento, Robyn creía que su vida estaba en riesgo y que no llegaría a tiempo a la sala de urgencias del Hospital Tallaght, pero afortunadamente, los médicos lograron estabilizarla y fue dada de alta tiempo después.

Después de esta tenebrosa travesía, la mujer finalmente pudo quedar feliz y conforme con la liposucción realizada en su barbilla, pero jamás olvidará este tenso momento. Ante esta situación, ¿te animarías a realizarte una cirugía estética?

