Un perro de raza golden retriever y llamado Buck se volvió protagonista de un video viral de Facebook al ser captado en el momento en que deja en claro a sus dueños que le gusta que lo acaricien. La escena, registrada en Virginia Occidental, Estados Unidos, ha ocasionado múltiples carcajadas en los usuarios de la red social.

De acuerdo a la publicación compartida, el can se encontraba sentado tranquilamente en el mueble de la sala junto con sus propietarios, quienes a manera de demostrarle lo mucho que lo quieren, le estaban acariciando.

Lo curioso de todo esto es que en el momento en que los dueños del animal se detuvieron, el perro, tal y como se ve en el video viral de Facebook, dio un pequeño ladrido, como si les dijera a sus personas favoritas en el mundo que no paren de acariciarlo.

Tras escuchar el ladrido, los propietarios lo volvieron a acariciar por un momento, y cuando nuevamente se detuvieron, el can repitió su accionar, generando risas en miles de usuarios de la red social que vieron la grabación.

“Este perro me hizo el día, se nota que es muy engreído”, “qué adorable mascota, no paro de reírme”, “me he divertido bastante al ver la escena, qué increíble”, son algunos de los tantos comentarios que hicieron los internautas al observar el video viral de Facebook.

