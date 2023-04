Los perros son animales increíblemente leales que no se detendrán ante nada para proteger a sus familias, pero muchos de ellos acaban en las peores situaciones por la negligencia de sus antiguos dueños o porque tuvieron la desafortunada circunstancia de nacer en la calle, donde deben desarrollar habilidades de autodefensa y de sobrevivencia desde una edad temprana.

Ante tales circunstancias, los perros callejeros hacen cualquier cosa para conseguir comida, cobijo y un lugar donde dormir. No hay más que ver a este pequeño cachorro sin hogar en Perú. Afortunadamente, mucha gente no se va cuando ve a un perro callejero en una situación como esta.

Se trata de un perrito de la calle en Perú que se sentó afuera de un restaurante cautivado por el fuerte y delicioso olor. Sin embargo, no tenía forma de ingresar ahí para pedir algo de comida y solo se quedaba mirando todo desde la ventana del local, pero con esperanzas de que alguien lo ayudara.

El video viral

Finalmente fue un agente de la Policía Nacional de Perú quien entró al local, compró pollo y luego se la dio al perrito hambriento que esperaba afuera y que la recibió moviendo al cola de alegría. Todo quedó registrado en un video viral que compartió el usuario Darvin Condezo en su cuenta de TikTok.

“Ellos no hablan, pero con la mirada lo dicen todo, gracias Carlos Chapoñán”, escribió Condezo. ”Duele verlos con su mirada pedir comida y no poder hablar, no se como pueden comer tranquilo viendo un animal de hambre”, agregó en un comentario.

Esta acción tan solidaria no tardó en ganar reconocimiento en los comentarios. “que gesto tan hermoso ojalá hubieran más personas como tú”, “excelente mi brother, las buenas acciones se aplauden, Dios te bendiga siempre”, “Gestos así valen un Perú, siga así, no cambie”, “Esos son los policías que enorgullecen al país y nos llenan de honor. Necesitamos más policías así”, comentaron algunos usuarios en el video.