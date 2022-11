Phonchanok Srisunaklua es una maestra de Tailandia quien grabó un “inocente” video para Facebook degustando una exótica sopa de murciélago, pero, cuando la cinta se hizo viral, fue denunciada por “posesión de cadáveres de animales silvestres protegidos” y podría afrontar un juicio que, de ser encontrada culpable, iría a prisión por 5 largos años.

Un platillo penado por la ley

El metraje fue publicado en su página de Facebook Kin Saeb Nua Nua (“Comerlo delicioso y caliente”, traducido al castellano), cuenta en la cual tiene más de 392 mil seguidores, donde la vemos extendiendo las alas de los animales para luego engullirlos. Algunos medios locales afirman que los compró en un mercado en la frontera con Laos.

Mientras tomaba la polémica sopa, Srisunaklua hace su reseña del platillo, calificándolo como “delicioso” a pesar de ser la primera vez que lo consumía, pero hay algunos detalles desagradables, pues asegura que la piel era “pegajosa” y que sus manos quedaron con un olor a “rata”.

Mira aquí el video viral

De hecho, confesó que la ingesta de este animal no le parecía algo extraño, pues las personas en su comunidad lo tienen dentro de su dieta regular y que nadie se había contagiado de COVID-19, ya que muchos de estos mamíferos son portadores del coronavirus, hecho que causó una serie de críticas.

Comer murciélago es sumamente peligroso

Cuando el video estalló en Facebook, el Departamento de Control de Enfermedades se manifestó asegurando que los murciélagos no deben ser consumidos debido a los problemas de salud que puede provocar en los humanos, además que sus heces son letales transmisoras de infecciones respiratorias.

Yahoo News destaca las declaraciones de Pattaraphon Manee-on, veterinario del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas: “me sorprendió ver el video. Debido a que el incidente no debería ocurrir tanto en Tailandia como en todo el mundo, es un comportamiento arriesgado, especialmente porque los murciélagos tienen muchos patógenos. No hay pruebas de que la temperatura del agua mate los gérmenes. Solo tocar la saliva, la sangra y la piel se considera un riesgo... Además, podría ser culpable de violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre, porque esos animales están protegidos”.

Los murciélagos son uno de los animales portadores del COVID-19. (Foto: Pixabay)

Jura no volver a comer murciélago

De hecho, la infracción en la mencionada ley implica una pena de cárcel por no menor de 5 años y/o el pago de una multa de 500 mil baht que, al cambio, son unos 13 mil 800 dólares. Por esto, Srisunaklua publicó un video de actualización donde negó haber violado la ley, se disculpó con la sociedad tailandesa por su comportamiento y prometió no volver a consumir murciélago en su vida.