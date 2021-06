Rosa Razuri es abogada, política y trabaja como profesora en una escuela secundaria de Las Heras, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz (Argentina). Durante una clase, le dijo a sus alumnos que “el coronavirus no existe”. Sus palabras indignaron a los padres de familia, quienes durante una reunión la increparon por lo dicho. Ella, lejos de entender la magnitud de la pandemia, dio una disparatada explicación que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

“¡Usted no le puede decir a mi hija que el covid no existe!”, se escucha decir a una de las madres presentes durante la videollamada realizada vía Zoom. La docente ratificó su posición e incluso tildó a algunos padres como “atrevidos” por criticarla. “Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos”, dijo.

En el video publicado en redes sociales, se puede escuchar también la participación de otra madre que, bastante acongojada, reveló que un familiar suyo “había fallecido hace 20 días por covid”. Razuri le ofreció el pesame, pero volvió a poner sobre la mesa su tesis negacionista. “No se mueren de ningún covid porque no existe, se mueren de neumonía”, dijo la docente.

Razuri cita como única fuente a su “hermano médico científico”, quien es la persona que “la informa”. Aparentemente, la profesora ignora la gran cantidad de información disponible no solamente en los medios de comunicación, sino también en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud de su país.

Con el pasar de las horas, se supo que Rosa Razuri no solamente cree que el covid no existe pues durante una entrevista dijo que tampoco cree en las vacunas y que la pandemia es un invento del “nuevo orden mundial”.

“Hay un golpe de estado mundialista. El objetivo es lo que se llama ‘el nuevo orden mundial’, pensado por unos cuantos que ya conocemos: George Soros, la esposa de Bill Gates, los Obama… Este es un proyecto político y religioso y en la cabeza de eso, desde el punto de vista religioso, está (Jorge) Bergoglio, el Papa”, afirmó en declaraciones recogidas por Radio Con Vos.

Tras el altercado, la docente confirmó que el Consejo de Educación de Santa Cruz la había suspendido de sus funciones. “El día martes me notificaron que quedaba apartada. Es evidente que el Consejo toma esta medida conmigo, de esta magnitud, por ser opositora política a este gobierno kirchnerista”, explicó Razuri, quien además de dictar clases es ex candidata a diputada nacional.

El día miércoles, se supo que la mujer había sido separada de su cargo, en lo que es el inicio de un sumario administrativo.

