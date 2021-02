En un símbolo de dedicación se ha convertido Carlos Alegre, un joven de Madrid (España) que estudia en la ciudad de Málaga y que, en la actualidad, trabaja como repartidor para pagar sus estudios. Durante sus ratos libres, en los que espera hasta su siguiente entrega, se dedica a repasar sus apuntes y a darle una leída a sus libros bajo la luz de un poste de alumbrado público.

A través de una fotografía que circula desde hace varios días en redes sociales, se puede ver que el chico estudia en el suelo hasta que le entra un pedido. La captura fue publicada por Pedro G. Díaz en el foro de Facebook Beneméritos G.C. con el siguiente texto: “A las 21:00, un joven espera alguna llamada de “Glovo” para entregar algún pedido a domicilio y mientras tanto, sentado en el suelo estudia a la luz de una farola. Sacó su libro y unos apuntes y estuvo estudiando casi 20 minutos hasta que le entró un pedido”.

“Mientras unos rompen escaparates, saquean tiendas y destrozan las calles en favor de un delincuente reincidente, otros buscan la forma y sacan tiempo de donde sea para labrarse un futuro prometedor. Sobra decir que mi aplauso del mes va para este joven desconocido”, agregó.

Foto: Pedro G. Díaz / Facebook

Algunos días después, el sitio web Catalunya Plural dio con el joven y pudo conversar con él: se llama Carlos Alegre, tiene 24 años y estudia en la escuela de mecánica EMA Competición. Aseguró que no quiere ser ejemplo de nada y menos aún teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que están sufriendo las consecuencias de la crisis causada por la pandemia.

“En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa”, dice. “Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes”.

La foto viral llegó hasta su centro de estudios, desde donde aseguran que es uno de los mejores alumnos y se muestran confiados en que su pasión por la mecánica le hará llegar muy lejos. “¡Orgullo máximo! ¡Carlos, eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas!”, escribieron.

Según el citado medio, tras el éxito de la fotografía, tres empresas que prefieren permanecer en el anonimato se han ofrecido a becarlo.