Una profesora de Chile se volvió viral al revelar que sufre maltratos por parte de sus alumnas del séptimo grado. El relato de la joven, identificada en las redes sociales como Akalia, generó un debate sobre la importancia del respeto y la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.

La docente, estudiante de pedagogía en Educación Física, aseguró que algunas de sus estudiantes se burlan de ella y le faltan el respeto al punto de hacerla llorar.

“Les voy a hablar de algo super importante y lo encuentro atroz que me haya pasado a mí hoy día. Nunca me había pasado algo así”, empezó diciendo la usuaria @_alerd. “Se supone que son dos semestres, pero yo no sé si me los puedo los dos (...) No doy más”.

“Tengo un curso que es un 7mo básico que hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación porque en la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera”, explicó.

“Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran, así de fácil. Me miran y siguen conversando, también me responden como ‘oigan hagan esto’ (y le responden) ‘no’, cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen”, agregó.

“Hacen lo que quieren conmigo”

Además, las alumnas usarían el tiempo en otras actividades y no en lo que les pide la maestra. “Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, señaló. “Y yo les he explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora, sino que porque soy una persona”.

“También se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran, se rien. Cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas y cosas raras que logro entender porque también tuve su edad y se rien de mí”, indicó.

Entre lágrimas, Akalia pidió a los padres educar a sus hijos y fomentar el respeto hacia los demás.“Soy una persona, tengo sentimientos igual que todo el mundo (…) estoy en proceso de ser profesora y no puede ser que la esté pasando tan mal en un colegio”, concluyó.

El clip se hizo viral con más de 2 millones de visualizaciones y generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios.

“Me conmovió tanto tu sentir, le mostré tu video a mi hijo, va en 6to, para que sea consciente de lo que los profes pasan con un curso que parece Jumanji”; “Bienvenida a esta nueva y triste realidad de los estudiantes sin respeto. A muchos nos pasa lo mismo”; “Te entiendo tanto, en un curso cada vez que iba abrir la boca para decir algo se ponían a cantar, fue horrible. Salía llorando todos los días”; “ánimo! También soy profe efi egresada hace poco… como recomendación intenta llegar a ellos con cosas que les guste, actividades, música”, escribieron las personas.

Un desenlace inesperado

Algunos días después de que el video se hiciera viral, Akalia dio a conocer que fue separada e incluso le prohibieron acercarse al establecimiento donde hacía su práctica.

En una historia de Instagram, explicó que este hecho se produce a pesar de no haber mencionado en ningún momento el nombre del colegio ni de ninguna niña.

Por otra parte, la joven aseguró que, al tratarse de una práctica no remunerada y no haber un contrato de por medio, técnicamente no hubo despido.

Finalmente, se mostró agradecida con los mensajes de apoyo que recibió tras el episodio. “Quiero darles las gracias a los mensajes que me han mandado. En verdad agradezco el ánimo y apoyo que me han dado”, concluyó.