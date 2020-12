Hinchado como un globo. Así de irreconocible quedó el rostro una adolescente de Nueva Ecjia, Filipinas, que padece una misteriosa enfermedad que comenzó como una espinilla. Mary Ann Regacho, de 17 años, dijo que reventar el grano que apareció a un lado de su nariz el año pasado la llevó a sufrir una dolorosa inflamación que llegó a obstaculizar su visión y se ha esparcido a lo largo de su cara. Un video viral de YouTube narra su extraño caso.

En un principio, Regacho creyó que el barro -que le duró varios semanas- se debió a cambios hormonales después de haber dado a luz a su bebé cuando tenía 16 años y de los problemas cutáneos propios del desarrollo. Imaginando que sería la última vez que lo vería, lo reventó, pero unos días después el área donde estaba comenzó a dolerle y empezó a abultarse, esparciéndose sobre su tabique nasal hacia sus mejillas y frente.

“Pensé que era un grano como cualquier otro, pero me dolía mucho que no podía dormir por las noches. Intenté de todo para curarlo, pero nada funcionó. Ahora, siento que mi rostro nunca volverá a ser el mismo de antes”, dijo la joven, cuyo esposo, Albert Salles, trabaja medio tiempo en la granja de un vecino y no tiene un sueldo fijo que le permita buscar asistencia médica ni costear un posible tratamiento.

Después de casi un año soportando la enorme tumefacción, Regacho pudo acudir a un hospital, que al no contar con el equipamiento adecuado para su tratamiento decidieron trasladada a un nosocomio más grande donde los doctores le diagnosticaron una Inflamación Granulomatosa, aunque hasta el momento se desconoce qué la habría causado y se mantiene bajo observación, reportó la prensa local en la nota recogida por el medio británico Daily Mail.

Si bien ahora podrá recibir el tratamiento que tanto anhelaba, su cónyuge se mostró preocupado ya que no podrá pagar las cuentas hospitalarias y apeló a la caridad de la gente para que lo ayuden económicamente. “Solo ganamos lo suficiente para mantenernos a nosotros y a nuestro bebé de un año así que no podemos costear los gastos médicos”, señaló el atribulado hombre de familia en el video viral que dejó consternado a más de uno sobre los peligros que puede acarrear el reventarse un grano.

