En medio de un intenso tráfico, un camión de basura estaba circulando por las calles, pero en una luz roja uno de los recolectores fue captado montado sobre el vehículo, por lo que para no aburrirse no tuvo más alternativa que improvisar pasos sensuales a ritmo de reguetón, por lo que el hilarante video no tardó nada para hacerse viral en Twitter.

Rocío (@Rocioalees) vive en la Ciudad de Guatemala y conducía su auto cuando quedó atorada en medio de un intenso embotellamiento, pero tuvo la “suerte” de quedar detrás de un camión recolector de basura, donde uno de los recolectores se encontraba colgado en la parte posterior haciendo hora mientras esperaba que el tráfico fluya con normalidad.

Sin embargo, para no dejarse ganar por el aburrimiento, el hombre comenzó a mover el cuerpo de forma cadenciosa al ritmo de una canción de reguetón que sonaba en la radio de Rocío. El sujeto, sin soltarse del camión, mueve la pelvis con sensualidad, disfrutando de la música como si estuviera en plena fiesta.

Mira aquí el video viral

Buenos días, ya casi es viernes🫡 pic.twitter.com/vGRRumqVev — Rocio (@Rocioalees) March 16, 2023

“Buenos días, ya casi es viernes” se lee en la descripción del video viral que, de inmediato, causó gran conmoción entre los twitteros: “ya huele a salsa y merengue”, “ja, ja, ja, los famoso pasos prohibidos”, “qué acabo de ver”, “la pasan bien los recolectores de basura”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.