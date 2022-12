En su último partido, México se impuso por 2-1 contra Arabia Saudita en el Grupo C del Mundial Qatar 2022, pero la victoria no le bastó al ´tri’ quedando eliminado de la Copa del Mundo, causando gran tristeza en el pueblo mexicano, como fue el caso de una reportera quien no pudo contener las lágrimas tras quedar fuera del torneo.

Triste por la despedida de Qatar 2022

Vanessa Huppenkothen es conductora de ESPN Deportes y utilizó su cuenta de Instagram para mostrar sus emociones tras quedar en tercer lugar de la fase de grupos. Entre lágrimas confiesa: “hoy no quise ir al estadio, quería estar tranquila, sola, viendo el fútbol. Estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y ‘cómo lloras por una Selección’, pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el fútbol, amo a la Selección, amo a mi país”, exclamó entre sollozos.

Luego de esto, la mujer de prensa siguió apelando a los sentimientos relacionados al fútbol y su hinchaje: “somos una afición súper chingona, la neta estando aquí, de las más fregonas que hay en el mundo. Estábamos felices, bailando, cantando, gritando, neta es muy chingón ser mexicano, pero no sé, hoy sí me mató la Selección”.

Mira aquí el video viral

De hecho, en la descripción del video, se mantiene en su posición sobre ser emocional en temas como el fútbol: “triste... ya sé, soy una ridícula, pero el fútbol es mi mayor amor. Vivo, juego, hablo, comunico fútbol todos los días de (mí) vida...”

Y es que Vanessa y muchos mexicanos sienten una particular amargura por esta eliminación, sobre todo porque México venció a los saudís sumando 4 puntos, los mismos que Polonia, pero la diferencia de goles terminó por sentenciar a los aztecas.

Recibe duras críticas por llorar tras eliminación

De inmediato, su publicación tuvo diversas reacciones, donde unos la poyaron, pero otros no dudaron en criticarla: “¿por qué les gusta exhibirse así? Es solo un juego. Ella llorando y los jugadores de poca madre ya planeando sus vacaciones”, “¿por qué se filman llorando?”, “creo que no va con un analista estar subiendo videos llorando, más como una aficionada, sabiendo los antecedentes y lo que se esperaba en base a lo sucedido”, “ya vemos llorar a la gente por la Selección. No sean ridículos por Dios”, “neta, hay cosas más importantes en el mundo por las que realmente habría que llorar”, “mientras la afición vaya por el carnaval y no a exigir resultados así será. Llorar por algo merecido es de mediocres”.