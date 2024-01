Sergio Valla es un joven de España que, mediante sus redes sociales, se dedica a compartir su experiencia tras mudarse a Australia durante un año. De manera diaria, comparte en TikTok sus vivencias en el mencionado país; sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar que fue despedido de su trabajo.

La razón de su despido ha causado asombro entre los usuarios, generando comentarios que cuestionan la idea de que fuera de España no todo es tan positivo como parece.

Según contó, su empleo anterior involucraba trabajar como camarero en un restaurante y como chef en otro. Al comunicarle esta situación a uno de sus jefes, las cosas dieron un giro inesperado.

“Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme”, señaló. Un día, cuando debía trabajar de 11 a 4 en uno de sus trabajos y a partir de las 5 en el otro, le dijeron a mitad de camino que no era necesario que se presentara porque no lo “necesitaban”.

Ante esta situación, Sergio expresó su deseo de ser notificado con más antelación en el futuro, a lo que le respondieron que no importaba si no iba al día siguiente. Aunque inicialmente consideró presentarse para confrontarlos en persona la semana siguiente, al final decidió no perder tiempo en hacerlo, pero quería que fueran conscientes del trato injusto hacia el personal.

Por supuesto, su testimonio generó un acalorado debate entre los usuarios sobre si la empresa actuó correctamente o no. Otros le aconsejaron nunca compartir tantos detalles personales ante un empleador.

“¿Acaso es prohibido en Australia tener 2 trabajos?”; “vaya por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa”; “Nunca se habla de ti mismo, ni de sueldo ni de qué trabajas. Yo tengo dos trabajos y nadie lo sabe”; “Para los que dicen que es normal que no quieran que trabajes en dos sitios... No lo es, ¿qué va a vender, secretos industriales?”; “A mi me pasó parecido, con ‘no me gusta que tengas otro trabajo’, y le dije, pagame más y solo trabajare aquí. No cobré más pero no me dijo nunca más”, escribieron las personas.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

