En el emocionante y a veces imprevisible mundo de las relaciones, se producen incidentes que cambian el rumbo de un romance en un abrir y cerrar de ojos. Tal es el caso de una joven de Argentina que logró salir con el chico que le gustaba; sin embargo, lo que prometía ser una velada llena de expectativas se convirtió en una experiencia lamentable y muy incómoda. ¿Qué ocurrió?

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Micaela de Martin @micademartin dio a conocer que todo empezó cuando logró concretar una salida con el joven el cuestión, por quien se sentía bastante atraída.

“Yo me había preparado, me había vestido, estaba nerviosa y hasta hice videollamada con mis amigas para saber qué look iba a usar”, contó. A pesar de prepararse con mucha anticipación, grande fue su sorpresa al ver que el chico llegó a la cita con una camiseta del club River Plate, cosa que no la desanimó: “A mí me gustaba mucho así que le perdonaba todo”.

Ya en la cena, notó que él no estaba muy presente en la conversación e incluso vio que estaba a punto de quedarse dormido. “Se le tendían a cerrar los ojos, amigas. O sea, se me dormía”, recordó. Micaela decidió preguntarle si estaba cansado, a lo que su acompañante respondió que “se le cerraban los ojos y que “no sabía por qué”.

De mal en peor

Sorpresivamente, la situación empeoraría cuando, al momento de pagar la cuenta, les llegó la boleta de pago y el chico le hizo una propuesta que la dejó desconcertada: “Me dijo: ¿Me podés pasar la mitad por abajo de la mesa envuelta en una servilleta así los demás no se dan cuenta de que vos estás pagando?”.

La joven señala que el incidente se produjo varios años atrás, en una época en que todavía no estaba normalizado el que una cita sea pagada por ambas partes.

“Mis ojos no acreditaban la situación que estaba aconteciendo”, comentó. “Igual eso no es lo peor, lo peor es que lo hice. Estas cosas solamente me pasan a mí”, agregó, recordando que, en aquella oportunidad, no le tomó importancia al hecho porque estaba enamorada.

El relato de Micaela se viralizó y, como era de esperarse, los usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus impresiones en torno al episodio.

“Odio a los ratas y los miserables”; “Yo pagaba y me iba, olvídate. Y no por pagar sino por la actitud, le verdad no perdiste nada. Así estamos solteras en esta vida”; “Una decepción cuando una emocionada se arregla toda cuidando todos los detalles y ellos caen con cualquier cosa y encima sin nada planeado”; “Yo nunca más lo vuelvo a ver, para pobre ya está uno”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo tener éxito en la primera cita?

Causar una buena primera impresión

La actitud

No hablar de ex

Escucha activa

No mostrar ni mucho interés, ni muy poco

Video recomendado

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)