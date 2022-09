En las redes sociales, hay muchos videos de anuncios de embarazos que destacan por la felicidad que muestran las personas al enterarse que un bebé está en camino, pero también están las grabaciones donde la gente no se emociona por el pequeño ser que vendrá al mundo. Precisamente, en esta nota podrás apreciar el clip donde una mujer se entera que volverá a ser abuela y tiene una respuesta inesperada. La escena, al parecer, se registró en una casa de Estados Unidos.

El video que hacemos mención fue difundido en TikTok por la usuaria @mariskrodal hace apenas unos días. En el clip, la abuela aparece sosteniendo los escaneos del bebé que nacerá, los cuales se los entregó su hija para indicarle que está embarazada.

“¿Otro ya?”, consultó la mujer para la sorpresa de todos los presentes. “No puedes con los dos que tienes”, le dijo después la abuela a su hija embarazada, antes de hacerle una nueva pregunta: “¿En serio, otro bebé?”.

La chica, su pareja y la otra joven (hermana de la embarazada, según The Sun), que estaban en ese momento, no podían salir de su asombro por la reacción de la abuela. Muchos usuarios no dudaron en dar a conocer su opinión sobre las palabras que ella usó.

Hubo internautas que recalcaron que la mujer solo estaba siendo honesta, lo cual consideraron correcto. Pero otros simplemente se dedicaron a señalar que dudan de la veracidad de la escena. ¿Tú qué opinas?

