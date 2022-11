Después de recibir la invitación para una fiesta, surgen las mismas preguntas: ¿Llevo algo de regalo? ¿Qué se puede llevar? En un principio, no es obligatorio entregar un obsequio, pero la mayoría prefiere hacerlo como una muestra de cariño y agradecimiento. Sin embargo, esto no sucedió en una reunión y ocurrió algo totalmente insólito. La hilarante escena quedó grabada en un video, ahora viral, de TikTok.

Las celebraciones que se realizan en algunas partes de Perú siempre sacuden las redes sociales por los costosos regalos que llevan. Al parecer, un hombre trató de imitar este peculiar festejo y mostró su código QR de su billetera digital para recibir todo tipo de presente.

Mira aquí el video viral

Como se puede apreciar en las imágenes publicadas por la usuaria Evelin Medalit (@evelinmedalit), el protagonista decidió colocarse en el medio de la fiesta con su celular, mientras sus familiares y mejores amigos hacían cola para saludarlo por cumplir un año más de vida.

Todo marchaba con normalidad hasta que uno de los asistentes se olvidó de llevar su regalo. Ante esto, el cumpleañero enseñó el código QR impreso de su Yape y la persona le hizo la transferencia digital. “Todo suma, hasta el yape”, escribió Evelin en la publicación.

“No encuentro fallas en su lógica”

De inmediato, el curioso episodio alcanzó 2 millones de reproducciones y los internautas se tomaron con humor la situación. “Ya no debe haber regalo. Todo debe ser dinero y así se compra lo que le gusta”, comentó un cibernauta. Mientras que otro escribió: “Como no se me ocurrió antes. Buena idea, si no hay regalo que depositen a mi cuenta”.

Qué es el Yape y cómo funciona

Yape es la billetera digital del Banco de Crédito (BCP) que permite enviar y recibir dinero las 24 horas del día a un número de celular o escaneado códigos QR. Son más de 10 millones de personas que usan esta opción en territorio peruana, informan desde App Store.

