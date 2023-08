La sensación de miedo durante un viaje en taxi suele provocar reacciones inusuales e inesperadas en las personas. En ocasiones, el temor puede llevar a algunos a tomar decisiones sorprendentes como, por ejemplo, inventar situaciones o historias con tal de sentirse más seguros. Precisamente, una joven de España aseguró estar involucrada en un crimen y que pisó la cárcel al utilizar el servicio de transporte de un conductor.

En un video de TikTok, una usuaria española identificada como @saritaa_pekke compartió su singular experiencia. En las imágenes, se le ve al interior de un taxi mientras conversa con el chofer. Tras sentir “miedo de que la rapten”, optó por hacer una revelación falsa que tomó por sorpresa al sujeto.

“Sí, menos mal que me has tocado tú, porque es que una vez me tocó un taxista que madre mía era un cerdo y estuve un mes y medio en prisión preventiva por romperle todo el coche”, señaló la joven.

Las cosas no quedaron allí, pues la chica aseguró que la situación escaló al punto de que estuvo tras las rejas durante un buen tiempo. “Casi lo mato, sí, porque me decía groserías y hace como siete meses que he salido de prisión”, agregó la usuaria.

El relato de la española se viralizó con más de 5 millones de reproducciones y generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras que algunos elogiaron su ingenio y valentía para enfrentar un momento de temor, otros sintieron empatía por el taxista que no supo cómo reaccionar ante lo dicho por la joven.

“El taxista: Si quieres maneja tú yo aquí me bajo”; “El taxista: protégeme señor con tu espíritu”; “Se nota como estaba temblando”; “Podría ser yo perfectamente y por eso no me río”; “es con humor, pero es horrible tener que inventar cosas para sentirnos seguras”; “por qué no se me ha ocurrido antes”; “Me río porque me encanta los ovarios que le echas pero vaya tela que tengamos que llegar a estas cositas”, escribieron las personas.

Cuidados al tomar un taxi

Al tomar un taxi, asegúrate de verificar la identificación del conductor, utiliza aplicaciones confiables, comparte los detalles del viaje con alguien de confianza, siéntate en el asiento trasero, mantén tu teléfono a la vista, observa la ruta, evita revelar información personal innecesaria, confía en tus instintos y detente en un lugar seguro si te sientes incómodo. Lleva efectivo pequeño y evita distraer al conductor para garantizar tu seguridad y tranquilidad durante el viaje.

Recuerda que, aunque la mayoría de los conductores de taxis son profesionales y honestos, es importante ser cauteloso y tomar medidas para cuidar tu seguridad en todo momento.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)