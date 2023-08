La fe mueve montañas y hasta compra alimentos sin dinero alguno, parece haber sido el pensamiento que tuvo una mujer cuando decidió acudir a un centro de abastos sin tener con qué pagar sus compras. Una publicación en la plataforma de videos cortos, TikTok, demostró que esta persona no tuvo reparo alguno en exigir que no le cobren sus comestibles.

Esta mujer colombiana fue a un mercado cercano a su vivienda y dejó una de las escenas más singulares entre los presentes, ya que, lejos de cancelar el monto total de sus compras, esta persona quiso librarse de toda responsabilidad al comentar con mucha seguridad que había sido enviada por Dios a ese lugar.

Mujer de fe

La historia empieza dejando ver que se había formado una pequeña discusión entre un vendedor y una señora por el valor que debía cancelar esta persona. El comerciante le aseguró que no podía darle nada gratis, provocando así una insólita respuesta por parte de esta mujer, la cual aseguró haberse acercado a este lugar de comercio tras conversar con Dios.

“Me la tienes que dar porque yo estaba orando y Dios me dijo: ‘Ve y toma las cosas que necesites porque yo te las voy a dar’”, dijo esta persona fuertemente, generando la sorpresa de todos por la segura afirmación de ella. El hombre que la atendió se mostró muy extrañado e incrédulo por esto y le pidió que confirme lo que estaba diciendo.

De esta manera, esta presunta cliente confesó que no tenía nada de dinero para poder darle a este señor. Asimismo, prosiguió dándole valor a su versión al decir que había sido Dios el que le aseguró que podría coger todo lo que quería. Finalmente, luego de una acalorada pelea, una extraña decidió pagar la cuenta de esta mujer. El monto superó los 100 mil pesos colombianos, lo equivalente a 25 dólares aproximadamente.

Con Dos no se juega

Mucha gente en el ciberespacio expresó su sentir al ver la conducta de esta persona, asegurando que no debía mencionar el nombre de Dios de forma tan ligera. “Dios no puede ser burlado”; “Dar lastima, no es un milagro”; “Dios dice ‘con el sudor de tu frente ganarás tu pan’”, fueron algunos mensajes que dejaron los internautas en la sección de comentarios.

VIDEO RECOMENDADO:

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)