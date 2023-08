La deportista de origen español Mariona Pujol Merino ganó mucha fama en internet recientemente. Y es que, esta joven se volvió en un viral por mostrar lo que experimentó cuando decidió hacer un poco de ejercicio al aire libre durante su estadía en México. La también influencer dejó ver que no la pasó muy bien al salir a las calles sin compañía.

Un clip en su cuenta de TikTok, @marionapujolmerino, demostró lo que tuvo que pasar esta persona al momento de ejercitarse sin ninguna comunicación, ya que, lejos de contar con alguna orientación en la capital mexicana, esta joven solo atinó a disfrutar de las calles a su manera, sin pensar que la pasaría muy mal durante todo este singular recorrido.

Casi se pierde

“Son las 6:30 de la mañana y vamos a correr por Ciudad México sin conexión a internet ni nada, he hablado con un taxista y me dijo que es muy peligroso, pero aquí he hablado con todo el mundo y me han dicho que no”, empieza diciendo ella en este video para explicar un poco lo que vivió y continúa dejando ver que durante su travesía se perdió por no contar con red móvil.

La muchacha grabó cada uno de sus pasos y demostró que pasó por ciertos vecindarios que ella considero peligrosos y también por algunos monumentos en ciertos destinos turísticos de México, los cuales resaltó al asegurar que le “molaban” mucho. Asimismo, documentó también que perdió la orientación por un momento al no tener claro por dónde debía correr.

Finalmente, si bien esta española experimentó una llamativa situación desde muy temprano, pudo encontrar la calle por la que emprendió su rutina y terminó llegando a su hotel con mucha tranquilidad, asegurando que desayunaría para realizar un viaje a California más tarde.

Usuarios reaccionaron

Miles de internautas interactuaron con este contenido, algunos para asegurar que estos sitios no eran muy peligrosos y otros para manifestar que Ciudad de México cuenta con internet gratis en la mayoría de las calles. “En una buena parte de la ciudad puedes encontrar puntos de conexión de internet”; “Usualmente, nadie corre por ahí, corren en reforma y no es peligroso solo en la noche debes tener cuidado”; “Cuidado con salir a Tepito y la Colonia Guerrero”, fueron algunos mensajes.

