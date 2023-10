Taylor Swift, exitosa cantante que ha batido récords en todo Estados Unidos con “The Eras Tour”, llegará a Sudamérica en las próximas semanas. Aunque esta será la primera vez que muchos de sus fanáticos podrán verla de cerca, no todos tendrán la oportunidad de hacerlo debido a la falta de entradas. Precisamente, una joven de Argentina utilizó las redes sociales para contar cómo su amiga de la infancia la engañó y la estafó con los tickets para conocer a su ídola.

“Yo obviamente confié porque era mi amiga”, empezó diciendo la usuaria de TikTok Camila Montero (@camimontero21). Según contó la argentina, la preventa que salió hace unos meses solo podía ser comprada con una tarjeta del Banco Patagonia. Como ella no tenía una, pero su compañera de toda la vida sí, le encargó que hiciera la adquisición.

Cuando estaban en la fila virtual, su amiga le dijo que logró acceder a la página y que había conseguido las entradas. Le envió los comprobantes y celebraron juntas; sin embargo, meses después, Camila le pidió a Antonella que le mandara los tickets, pero ella le comentó que aún no las tenía disponibles.

Una revelación inesperada

Tras varios días insistiendo, la chica recibió una respuesta que la dejó helada. “Falleció mi hijo”, le dijo su amiga. Durante algunas semanas dejaron de hablar y no supo nada de ella desde entonces.

A pesar de lo sucedido, Camila empezó a sospechar de que algo malo estaba por ocurrir: “Yo ya estaba dudando porque se rumoreaba que había estafado a una chica con tres entradas”.

Días antes de subir el video, la joven recibió la llamada de la hermana de Antonella, quien hizo una revelación que la tomó por sorpresa: “Me dijo que ella había estafado a un montón de gente con entradas y lastimosamente yo era una de las involucradas. Yo no podía creerlo y ellos me pidieron perdón porque me conocían pero que ellos no podían conseguirme otras entradas porque era imposible de encontrar y que solamente podían devolverme el monto de dinero que habíamos pagado”.

Por supuesto, la noticia del hijo fallecido también era una farsa: “Es una loca, no sé que corre en la cabeza de una persona para decir algo así”.

Tras el incidente, Camila pidió ayuda a los usuarios de TikTok para conseguir entradas y poder ver el show de Taylor Swift.

¿Cuándo y dónde se presentará Taylor Swift en Argentina?

El fenómeno The Eras Tour de la cantante Taylor Swift llegará al Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina tras su exitoso paso por Canadá, Estados Unidos y México.

La intérprete de “Shake It Off” tendrá tres shows: el 9, 10 y 11 de noviembre de 2023 y el show de la estadounidense iniciará a las 8 pm, después de la apertura de Sabrina Carpenter.

