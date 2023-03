Algunas personas deciden tatuarse para recordar un evento, mientras que otras lo hacen por pura estética. Lo que sí es cierto es que para ambos hay que estar seguro del diseño que se elige porque te acompañará por el resto de tus días, a menos que decidas borrarlo porque no te define como eres.

La mayoría de personas suelen dar ideas a los profesionales para que hagan realidad sus diseños, pero otros ya lo tienen elegido porque ellos mismos lo crearon o simplemente quieren algo sencillo. Ante ello, una tatuadora latina vivió una singular experiencia con una mujer que la contactó recientemente.

Leidy Mora (@leidymora_666), una joven colombiana con poco más de 1.7 millones de seguidores en TikTok, compartió las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con la joven.

Según se logra apreciar en el material audiovisual, el community manager del estudio de tatuaje le respondió a la señorita sobre su solicitud y le pidió el diseño y medidas del mismo.

Mira el video viral

“Hola, buenos días. Qué pena responder hasta ahora. Ya envío la composición de lo que quiero y las medidas aproximadamente”, se lee. La joven lo quería entre el cuello y hombro.

Atenta contra la moral de la mujer

Al principio no le pareció nada extraño el diseño, pero luego de unos segundos se percató bien del tatuaje que quería y se negó a realizarlo porque atenta contra la moral de la mujer.

“Hola, esperamos que estés bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”.

La tatuadora colombiana se mostró indignada con el diseño que quería una joven. | Foto captura: @leidymora_666 / TikTok

Leidy reveló que no le gusta negar un tatuaje, pero le pareció insólito que una joven se definiera como “propiedad” de su novio. “Tú no eres una cosa, me parece re triste. Quizás alguien te lo vaya a hacer, yo no”, finalizó.