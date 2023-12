Zoe Kim Kenealy, una ‘influencer’ de belleza de Beverly Hills, California, Estados Unidos, comparte sus consejos para lucir impecable al encontrarse con los ex novios. Este tutorial forma parte de una serie más amplia de “movimientos de poder con maquillaje” y se ha vuelto viral en las redes sociales.

“Quiero que sea una serie ingeniosa que me permita ofrecer looks que mis seguidores puedan usar para impulsar su confianza y poder en ciertas situaciones que la vida les presenta”, dijo Zoe Kim Kenealy, de 27 años, al periódico The Post.

La primera lección aborda el reencuentro con tu ex. “No vas a llevar un maquillaje de fresa, un maquillaje de hada de ciruela de azúcar para encontrarte con tu ex”, afirma Kenealy en su TikTok, que ha atraído 1.8 millones de vistas desde que fue publicado la semana pasada.

“Amo las tendencias de maquillaje, claramente, tanto como la siguiente persona, pero con ciertas situaciones, hay looks de maquillaje que van a sumar o restar poder”, explicó.

Kenealy tomó una línea directa de la canción “Mastermind” de Taylor Swift al declarar: “Creo que es hora de que todos empecemos a ser un poco más crípticos y maquiavélicos... ¿Qué hay de los looks de maquillaje que nos permitirán manipular a un manipulador?”

Maquillaje para intimidar a tu ex

Presentó a sus más de 248,400 seguidores de TikTok un look que funcionará en dos escenarios con ex: un encuentro aleatorio y una reunión intencional.

Antes de enseñar sus trucos, Kenealy advirtió: “No creo que encontrarse con tu ex sea una buena idea en absoluto. Pero si lo estás haciendo, aquí estoy”. Su consejo número uno es tener “una cara fresca”, para que “tu piel luzca más brillante que nunca”.

Kenealy dijo que la técnica debe considerarse “semi-subpintura” —una tendencia viral de maquillaje estético “clean girl” amada por Hailey Bieber en la que se aplican contorno, rubor y corrector antes de la base.

Dijo que la base solo debería aplicarse en el centro de la cara, con bronceador enfocado alrededor del perímetro. “Sé suave con ello, porque no queremos líneas duras”, recomendó.

Kenealy dijo que a veces el contorno puede “ensuciar” la belleza natural, así que instó a sus seguidores a “omitirlo”, junto con evitar el corrector, el polvo “pastoso” o demasiado rubor. Prefiere un rubor sutil, porque “no hay nada de malo en parecer que llevas maquillaje”.

Cuando le estás dando explicaciones a tu ex, asegúrate de lucir un lápiz labial brillante y audaz. “Nunca es demasiado, y algunas de las mujeres más seguras que amamos son conocidas por esto”, explicó.

Dijo que si alguien piensa que un labio llamativo se ve raro en su rostro, pueden agregar tonos más suaves al centro del labio. La belleza está en el ojo del espectador, y según Kenealy, los ojos de quien lo lleva deben ser “festivos”.

“Te darán un pequeño destello en tu mirada, pero no serán abrumadores”, dijo antes de agregar una “ligera definición de pliegue” a sus párpados y “un poco de brillo”.

Pintó sus párpados con delineador marrón mientras señalaba: “El delineador marrón es más un movimiento de poder que el negro en muchos casos, porque intensifica tus ojos, pero tus ojos siguen siendo los líderes”.

Video viral en TikTok

Algunos seguidores de Kenealy le agradecieron por el consejo de belleza, mientras que otros dijeron que no se encontrarían con sus ex o que, si los vieran, lucirían un aspecto menos atractivo.

“Para siempre mi creadora de contenido de maquillaje favorita”, expresó una usuaria. “Me estoy DESVANECIENDO por tus ojos con este look”, enfatizó otra. “¿Por qué te reunirías con tu ex?”, se preguntó una tercera. “Mi ex no merece este tipo de esfuerzo”, declaró otra. “Si tuviera que encontrarme con mi ex, me vestiría como Baba Yagá”, bromeó alguien más.

No es la primera vez que Kenealy se vuelve viral por sus trucos de maquillaje. En 2022, acuñó el término “maquillaje martini sucio” para un look que se asemeja a su cóctel favorito. También hizo un tutorial popular sobre la tendencia de maquillaje lloroso de la Generación Z, así como el movimiento de maquillaje de chica fría que hace que quienes lo llevan luzcan ardientes con un brillo invernal.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

