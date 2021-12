A pocas hora de la llegada de Año Nuevo, un video viral está generando la indignación de millones de usuarios en las redes sociales. Nos referimos al clip que muestra la crítica de un tiktoker contra una aerolínea por la cancelación de último minuto de su vuelo. Tras su publicación, la grabación ya bordea los 2 millones de reproducciones.

Mediante su cuenta de TikTok, @nathanielka__bamba, quien registra más de mil 500 seguidores en la plataforma china, publicó la dramática situación que atravesó al quedar varado en plena noche por una “tormenta de nieve”.

En las imágenes podemos ver cientos de maletas abandonadas dentro del carrusel de equipaje, mientras los pasajeros permanecen de pie tras la cancelación de sus vuelos. “Así literalmente dejaron las maletas de todos después de que se cancelaron sus vuelos”, señaló @nathanielka__bamba.

“Y esto es después, como 7-8 horas después de que se cancelaran los vuelos de todos, así que ha pasado el tiempo. Dejando todas estas bolsas afuera, todos deambulan sin rumbo fijo, sin ayuda, sin guía, cero. Literalmente nada”, agregó el influencer.

En ese sentido, @nathanielka__bamba dejó en claro que no responsabiliza a los empleados de la aerolínea, que estaban lidiando con el caos. Incluso, aseguró sentía que “hicieron lo mejor que pudieron”, porque “su empresa simplemente los dejó ahogados”.

Tiktoker durmió en el piso

Antes de publicar este video, el influencer compartió una grabación donde arremetió contra la aerolínea por negarse a cubrir el costo de un hospedaje después de que cancelaran su vuelo. “[Ellos cancelaron] mi vuelo de las 10 p.m. a LAX 30 minutos antes del despegue debido a una ‘tormenta de nieve’, aunque solo nevó 6 pulgadas. Lo que me hizo, junto con cientos de otras personas, dormir en pisos de baldosas cerca de nuestra puerta de embarque”, explicó.

Polémica en redes

Por su parte, el relato de @nathanielka__bamba desató una tremenda discusión en las redes sociales. Algunos internautas se solidarizaron con el tiktoker, pero otros cibernautas lo criticaron, pues “no debería viajar por la pandemia”.

“Oh, hay una pandemia que acaba de comenzar. Oh, espera, han pasado 2 años. Quizás la gente no debería viajar”; “tu vuelo está cancelado y no sabes cómo buscar tu maleta e ir a casa”; “alguien necesita tomar la iniciativa. Coge las bolsas y empieza a gritar nombres”; fueron algunos de los comentarios.