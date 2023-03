Fiorella tiene 19 años, vive en Argentina y ahora mismo es el centro de atención en TikTok. Todo porque subió un video viral en su cuenta (@fioreciminello_) anunciando que se hizo la rinoplastia para que sus hijos “nazcan con linda nariz”. Sí, tal y como acabas de leer.

¿Qué es la rinoplastia?

Para hablar a profundidad sobre este caso, tenemos que informarte primero qué es la rinoplastia. De acuerdo a Wikipedia, “es una intervención quirúrgica en la cual se resuelven principalmente los problemas estéticos de la nariz tales como la giba ósea, el hueso que sobresale del dorso de la nariz a semejanza de una joroba, las desviaciones hacia la derecha o izquierda de la totalidad de la nariz y las malformaciones congénitas como las secuelas del labio y paladar hendido, como asimismo otros factores genéticos o adquiridos por traumatismos y enfermedades”.

Regresando al video viral, Fiorella escribió en el mismo lo siguiente: “Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”. Con ese texto, dejó en claro que en un futuro planea convertirse en madre. Lo curioso es que ella cree que la operación estética que se hizo impedirá que sus genes pasen a sus hijos. Ese modo de ver las cosas le ha llevado a recibir muchas burlas.

Mira aquí el video viral

“Yo por eso no me tatué. No quiero que mis hijos salgan con tatuajes”, “me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen biligues” y “me voy a pintar las uñas de azul, así mis hijos nacen con uñas azules”, son algunas de las frases que le escribieron los usuarios que vieron el clip.

Actualmente, la publicación que realizó en TikTok tiene los comentarios desactivados, pero antes de que ella tomara esa decisión, hubo usuarios que hicieron capturas de lo que le llegaron a escribir a raíz de su creencia. Esas imágenes ya circulan en varias redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, el usuario @ceciarmy se encargó de difundir algunas. A continuación te compartiremos una.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia algunos comentarios que recibió Fiorella a raíz de su video viral. (Foto: @ceciarmy / Twitter)

Síguenos en nuestras redes sociales: