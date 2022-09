‘¿Y dónde están las rubias?’ es una de esas películas que toda persona debe ver si lo que quiere es tener un buen rato de diversión. La cinta fue estrenada en 2004 y, actualmente, sigue generando carcajadas en la gente. Hablamos sobre ello debido a que unos tiktokers recrearon la popular escena de baile del filme. El video de lo que hicieron es un éxito tanto en TikTok como en otras redes sociales.

La parodia fue realizada por los peruanos Samir (@samirvillaoss) y Yoriel (@yorielz) en conjunto con más jóvenes que formaron parte del público en una discoteca. “No, no, no, no, no, no. ¿Ustedes creen que esto ya se terminó?”, es el audio que se escucha al inicio del clip. “Recordemos el pasado”, se oyó inmediatamente después.

Tras ello, Samir y Yoriel, que se disfrazaron de Brittany y Tiffany Wilson (así como Kevin y Marcos Copeland en la película), comenzaron a moverse al ritmo de la música de la misma manera que se vio durante la competencia de baile.

El video, que dura apenas 1 minuto con 15 segundos, nos permite apreciar que también estuvieron dos chicas que se hicieron pasar por Heather y Megan (mujeres que Kevin y Marcos vencieron en la mencionada batalla de danza).

La grabación difundida por Samir, en cuestión de minutos, se volvió viral en TikTok, a tal punto de que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones. En otras redes sociales también ha generado gran impacto. Muchos usuarios han manifestado que se divirtieron bastante al ver la parodia. Otros, en tanto, destacaron el nivel de producción que hubo para realizar el clip.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: