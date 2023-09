Una empleada de hotel ha causado asombro en las redes sociales al revelar cuál es la nacionalidad de los clientes que destacan por dejar las habitaciones en un estado impecable. Su testimonio, además de volverse viral, provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La mujer, identificada en TikTok como @mariamercedes.27, señaló que las personas de un país conocido asiático son quienes más se caracterizan por dejar todo ordenado y limpio.

“¿A que no saben de qué nacionalidad son los clientes que no desordenan no manchan? Miran la cama, impecable. El baño, también. Todo muy ordenadito. Es la nacionalidad perfecta”, empieza diciendo la trabajadora, oriunda de Buenos Aires, Argentina.

En las imágenes publicadas por la empleada, se observa que la habitación luce prácticamente como si no hubiera sido ocupada, lo que puso de muy buen humor a la mujer.

“Si quieren, les doy una pista: hablan japonés”, concluyó la argentina, cuyo relato generó diversas reacciones entre los usuarios de TikTok.

“Dame más pistas”; “sospecho que son de Bogotá”; “los chilenos hablamos japonés”; “antes del idioma ya me lo imaginaba”; “pensé que eran los chinos”, escribieron las personas.

Lo que debes tener en cuenta al dejar una habitación de hotel

Dejar una habitación de hotel de manera adecuada es importante tanto por respeto al personal del hotel como por la comodidad de los futuros huéspedes. Algunas cosas que debes tener en cuenta:

Revisa tus pertenencias: Antes de salir, asegúrate de que no hayas olvidado ningún artículo personal. Abre los cajones, el armario y el baño para verificar que no hayas dejado nada detrás.

Apaga luces y aparatos: Asegúrate de que todas las luces estén apagadas y que no hay ningún dispositivo eléctrico encendido. Esto ayuda a ahorrar energí

Revisa el baño: Asegúrate de que el lavabo, la bañera o la ducha estén limpios y sin objetos personales. Si utilizaste toallas adicionales, déjalas en el área designada para la ropa sucia.

Basura y reciclaje: Coloca la basura y el reciclaje en los contenedores adecuados. El personal del hotel se encargará de vaciarlos correctamente.

Verifica la seguridad: Antes de salir de la habitación, verifica que la puerta esté cerrada y asegurada correctamente. Además, asegúrate de que la caja fuerte esté vacía y abierta si la utilizaste.

Deja una propina: Dejar una pequeña propina para el personal de limpieza es una práctica apreciada en muchos lugares, aunque no es obligatoria.

