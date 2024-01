Un veterinario del Reino Unido, conocido como @Ben.the.Vet en TikTok, compartió información importante sobre el cuidado de nuestras mascotas. En un video que se volvió viral y superó las 400 mil reproducciones, el profesional explicó por qué no es recomendable arrojar las heces de perros y gatos al inodoro.

Ben consultó la sección de preguntas frecuentes del sitio web de Anglican Water, destacando que no se deben desechar ningún tipo de excremento de animal en el inodoro. La razón principal es la presencia de toxocara, un gusano parásito presente en las heces de mascotas y que es resistente a las altas temperaturas y a las condiciones del procesamiento del agua.

El veterinario señaló que la toxocara es zoonótica, lo que significa que los humanos pueden contraerla, siendo los niños especialmente susceptibles. Agregó que somos “huéspedes intermedios”, lo que implica que no desarrollamos gusanos adultos en nuestros intestinos, sino que accidentalmente ingerimos los huevos que se convierten en larvas dentro de nuestros cuerpos.

El británico también dijo que la exposición a la toxocara en la infancia puede tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo y el coeficiente intelectual; sin embargo, añadió que no hay mucho de qué preocuparse ya que este tipo de situaciones son muy raras y que desparasitar regularmente a las mascotas reducirá el riesgo.

En su video, Ben le preguntó a los internautas si alguna vez habían arrojado las heces de sus mascotas al inodoro. Las respuestas variaron, desde confesiones de quienes lo han hecho hasta personas que expresaron sorpresa y preocupación.

“¿Por qué no es más aconsejable? Lo he estado haciendo durante un año o más. Desde que tuve un gato y luego añadí otro y ahora un perro”; “Lo hice un millón de veces mientras mi cachorro estaba aprendiendo a ir al baño”; “Yo lo he hecho pero están desparasitados cada 3 meses, tenemos fosa séptica y vivimos al lado de vacas, cabras y ovejas entonces hay cosas peores”; “Basándonos únicamente en cuántas personas en los comentarios de este vídeo lo hacen y en cuántos de nosotros bebemos agua del grifo y no hemos muerto, creo que estamos bien”, escribieron las personas.

Por otra parte, no faltaron quienes, al ver las reacciones de los usuarios, aseguraron que dejarán de tomar agua del grifo para empezar a comprar agua embotellada.

¿Qué hacer para que mi mascota se mantenga saludable?

Mantener la salud de tu mascota implica una dieta equilibrada, adaptada a su edad y tamaño. Consulta con tu veterinario para establecer un plan nutricional adecuado y proporciona agua fresca en todo momento.

Fomenta la actividad física regular con paseos, juegos o juguetes interactivos, según la raza y tamaño de tu mascota. Esto contribuye al mantenimiento de un peso saludable y promueve su bienestar cardiovascular y mental.

Programa revisiones veterinarias periódicas, mantén al día las vacunas y controla parásitos. Observa cualquier cambio en su comportamiento y comunica comportamientos inusuales a tu veterinario para evitar problemas de salud.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)