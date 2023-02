Por medio de las redes sociales, se dio a conocer la triste historia de una joven venezolana que viajó a Ecuador tras ser invitada por su novio virtual. Lamentablemente, este decidió abandonarla y ahora la chica se encuentra en la calle.

El caso se volvió viral luego de que el influencer Kevin Nasevilla y su esposa la encontraran vendiendo caramelos junto a su hija.

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él”, relata la chica.

La joven asegura que, cuando llegó a Ecuador, el hombre con el que había estado conversando la rechazó. “Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”, indicó.

Fue amenazada tras hacerse viral

Luego de que la historia se volviera viral, varios personas se mostraron dispuestas a ayudarla. Por otra parte, el sujeto que había prometido recibirla empezó a enviarle audios amenazantes, por lo cual ella pidió a Nasevilla que borrara los videos.

El influencer no cedió ante las amenazas y se dedicó a ayudar a la venezolana, quien además sufre de lupus, enfermedad que le impide regresar a su país.

Los problemas no terminan allí, pues, según cuenta el tiktoker, varios sujetos habrían intentado aprovecharse de la madre.

“La historia de esta chica en esta semana se ha hecho muy conocida y después de eso han salido muchos hombres diciendo que supuestamente la quieren ayudar”, reveló Nasevilla.

Sin embargo, aclara que esos hombres se niegan a hablar con él y piden contactarse directamente con ella. “Dicen ‘yo la enamoro y la ayudo. Yo quiero una familia con ella”, agregó.

Recibió el apoyo de los internautas

El influencer sostiene que no es la primera vez que él le proporciona ayuda a una persona necesitada. Por ello, envía fotos, video y facturas a las personas caritativas que colaboran.

“También le quiero agradecer a personas de Colombia, Guatemala, Estados Unidos y Ecuador que le quieren dar trabajo. La situación de ella no es fácil, ella necesita un trabajo que le den mucho espacio, porque va a haber días que no va a poder trabajar. Por ejemplo, ayer tenía fiebre y no podía levantarse”, indicó.

“Si la quieren ayudar puedes conversar conmigo y por este medio lo hacemos. Por favor, tengan más respeto, sobre todo a los hombres. Ya dos personas la ayudaron y son mujeres”, añadió.

Posteriormente, Nasevilla subió un nuevo video en el que da a conocer el nombre de la madre: Fabianne. La propia joven invitó a las personas a seguirla en su cuenta de TikTok para comunicarse con ella y ayudarla.