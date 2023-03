En redes sociales, se popularizó un clip protagonizado por un joven que había ido a visitar a su novia a su casa y terminó haciendo un trabajo de albañilería a petición de su suegro.

El clip, subido a TikTok por la usuaria Angie Sandoval (@angiesandoval36), de Piura, deja ver que, el papá de la joven, al ver que su yerno estaba presente, le pidió elaborar lo que parece ser una pequeña barricada o muro para evitar que el agua entre a la vivienda.

El novio, por su parte, no tuvo problemas en llevar a cabo el trabajo. En las imágenes se le puede ver animado mientras finaliza el encargo de su suegro.

“Suegrito, yo solo venía a ver a su hija”, escribió Angie a modo de broma. “Te amo mi vida gracias por lo que haces por mi familia”, agregó.

El clip se viralizó en TikTok y superó las 4 millones de reproducciones a pocos días de ser subido. La curiosa escena, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Recuerdo que una vez mi papá pidió que le hiciera el caño y resultó que al martillar rompió el tubo del agua y nos inundamos”; “Tienen que ganar puntos”, “La mamá de mi novia me hizo cocinar una vez cuando se enfermaron todos en su casa de gripe y mi novia me llamo según porque no podía salir y estaba mal”; “Yo solo fui una vez, por una semana y termine trabajando de todo, desde allí no voy ni con invitación pongo excusas”; “Tiene que hacer méritos”; “A mí me hicieron cargar bolsas con arena”, escribieron las personas.

Cómo tener una buena relación con los suegros

Construir una relación sana con los suegros resulta fundamental en toda relación ya que, si la unión perdura, ellos formarán parte de nuestra vida.

El medio 20minutos recopiló algunos consejos para llevarse bien con ellos.