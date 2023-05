Por lo general, los abuelos siempre destilan un amor profundo hacia los nietos, razón suficiente para tratarlos como ‘hijos suyos’. Este caso sería un ejemplo fiededigno de cariño de abuela hacia nieta, sin embargo, la edad le habría jugado en contra a esta dulce señora: ella le preparó a su nieta un ‘jugo de manzana verde’ que nada tendría que ver con la fruta.

Este caso se volvió rápidamente viral en Argentina, y dio a conocer que el amor de los abuelos no tiene límites. Sin embargo, July Fernández tuvo que reaccionar rápido ante el sospechoso ‘jugo de manzana’ y no generar un desmán hacia la persona mayor. El líquido no tenía los grumos de la pulpa en su interior y el color verdoso ya generaba desconfianza.

“Tenía un color radioactivo”

Dicho jugo no pasó inadvertido por la nieta y también tiktoker (@julifernandez), por lo que se vio motivada a compartir la imagen del zumo a sus amigos. La consulta fue enviada y pronto se descubrió que no trataba de un zumo natural como tal, sino de gelatina disuelta en agua.

Mira el video viral

Esta confusión sería típica en ancianos que aún quieren cocinar y preparar algo delicioso a sus amados nietos, pero a su ‘edad’ se les dificulta ello. De hecho, en el video viral se ve cómo la señora también prueba el ‘extraño jugo’ y no se inmuta por su sabor.

“Me generaron dudas el color radioactivo que tenía”, dijo Juli, quien al final recibió el obsequio por el enorme cariño que le tiene a su querida abuela. Este divertido momento le generó casi 25 mil reacciones y miles de personas ya estaban curiosas por el desenlance final.

La textura, el color y el gusto eran típicos de la gelatina hecha líquida, por lo que su sabor era en suma azucarado y ‘desagradable’. Al final del metraje dio a notar que en el vaso reposaba pequeños granos de gelatina; su abuela confundió el paquete instantáneo de manzana con gelatina de limón: “Está rica la manzana...”, asintió frente a su abuela. “Vos tendrías que estar en la guerra, que no hay nada para comer, comen cualquier cosa”, es uno de los comentarios que mostró el hilarante video.