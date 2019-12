¡Imposible no llorar! Un video de Twitter que muestra el emotivo reencuentro entre una mujer militar y su perro llamado Murphy luego de estar separados por dos años, es viral. Hasta el momento tiene casi 4 millones de reproducciones y más de 77 mil ‘retuits’.

En las imágenes se puede apreciar a la soldado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afuera de la casa y de inmediato comienza a llamar a Murphy. El perro sale corriendo, pero no se le acerca e incluso le comienza a ladrar.

Con una actitud muy temerosa, el can poco a poco se va acercando a la mujer. Se queda quieto cuando ella lo comienza a acariciar. Es así como luego de un rato, el pequeño de cuatro patas se da cuenta de que su dueña había regresado.

El perro comienza a saltar, correr, a dar vueltas de la emoción. No puede estar más feliz. La mujer militar también le demuestra su amor y cariño.

"Pensé en Murphy todos los días mientras estuve fuera de casa. Creo que le eché más de menos que a mi familia porque estaba segura de que él no sabía si yo volvería algún día. Cuando no me reconoció al principio fue muy duro, pero cuando descubrió que era yo fue uno de los momentos más felices de mi vida”, expresó la mujer.

Se fue hace 2 años, y su perro al principio no la reconoce, mira su reacción después😍 pic.twitter.com/xWZO1evI3l — El Límite Del Bien (@ellimitedelbien) November 26, 2019

VIDEO RECOMENDADO

Canes de la patria: ¿cómo entrenan a los perros de la Marina de Guerra?

TE PUEDE INTERESAR