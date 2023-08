Matt es un joven que trabaja en un crucero y llamó recientemente la atención de mucha gente por haber dado a conocer todo lo que tendría que saber toda aquella persona inexperta que viaje en estas naves. La publicación ganó mucha fama en la plataforma de videos cortos, TikTok, y demostró algunos trucos que tenía escondidos este muchacho.

Desde su cuenta en la red social, @thecruiseguy, este trabajador dejó ver que había algunos trucos para evitar tener complicaciones en cruceros si es que se viaja por primera vez en uno de ellos. La publicación que ganó mucha fama en el ciberespacio al aliviar la vida de mucha gente ya tiene hasta el momento más de 210 mil reproducciones.

No olvidar

El muchacho empezó diciendo que para evitar tener mucho sueño durante las primeras horas de crucero llevaba un medicamento llamado Dramamine, el cual impedía poder quedarse dormido. “Siempre llevo Dramamine que no produce somnolencia”, dijo el dueño clip para iniciar a revelar algunos tips que ayudarán a muchas personas.

Asimismo, al ver que muchos pasajeros vomitaban por el constante movimiento del crucero, este aseguró que debían comer antes de subir, manifestando que tener el estómago lleno ayudaba mucho. “Puedes pensar que si sigo comiendo me darán ganas de vomitar, pero en realidad ayuda mucho a estabilizar el estómago”, prosiguió diciendo en el video.

Por otro lado, uno de los trucos para evitar tener mareos era elegir bien la habitación que se usurará, por esto dejó en claro que los mejores lugares para quedarse eran los que estaban en medio del navío. Finalmente, recomendó no comprar un paquete de internet extra, ya que, en muchos momentos la señal se corta y la inversión es en vano. Confesó que él esperaba llegar a las paradas e ir a una cafetería para tener servicio.

Agradecidos con los consejos

Muchos usuarios le dieron las gracias por haber dado un poco de ayuda en los viajes por crucero. “Ok, esto es muy útil”; “De todos los videos de cruceros que he visto, nadie ha hablado de ir a Starbucks por wifi y estoy tomando notas”; “Tengo mucho miedo de marearme, pero me alegra saber que me da una razón para alimentar mi cara”, fueron algunos mensajes.

VIDEO RECOMENDADO:

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)