Las historias de choferes de Uber son variadas, y es que algunas experiencias pueden ser tan increíbles como aterradoras. Entre los múltiples viajes que hizo @Dioseline Guadalupe con el aplicativo, ella no imaginó que sería testigo de un supuesto hecho paranormal ¿Qué pasó? La chofer mexicana pensó que llevó a un fantasma y las múltiples teorías no tardaron en aparecer en redes sociales.

Este caso resonó en Guayaquil, situado en la región Chiapas, en México, y reavivó la popular temática de ‘pasajeros fantasmas’ que abordan taxis. Aunque no hay pruebas verídicas, la impresión de esta conductora llegó a afectarla de sobremanera: “Yo me quedé en ‘shock’”, dijo sobre su pasajero, quien le habría transmitido escalofríos y una sensación de cansancio sin igual.

“Gracias por el viaje, ahora voy a descansar”

La usuaria de TikTok relató las diferentes sensaciones de calor que tuvo ni bien el hombre subió a su unidad: “Yo traigo mucho frío”, le contrarió el joven que aparentaba tener entre 28 y 30 años.

Ella no tardó mucho en pensar que se dirigía al panteón para visitar a algún familiar o si tal vez era trabajador dentro del recinto: “Me dijo ‘aquí déjeme en la puerta que ya quiero llegar a mi casa. Me siento muy cansado’”, mencionó, algo extraño dado a que no hay casas alrededor de estos monumentos funerarios, al menos comúnmente.

Mira aquí el video viral

Guadalupe aseguró que el ambiente se sintió pesado y quedó en ‘shock’ tras el paso del pasajero en su auto: “Gracias por el viaje, ahora voy a descansar”, recordó lo que finamente le dijo, fue entonces que tomó la decisión de compartir su experiencia pese a que no creía en experiencias paranormales.

“Sentí un cansancio bien feo (...) no sé si por el miedo que me dio, estrés, pero salí bien chicoteada de allí”, contó de la anécdota que no olvidará, y es que acumuló cerca de 10 mil reacciones en la red social china e internautas titularon al suceso como ‘más allá de un servicio’.

