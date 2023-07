Las citas a ciegas son una especie de ‘ruleta rusa’ en donde todo puede pasar, ya seas hombre o mujer. Ciertas historias son tan alucinantes que son contadas en TikTok, pero el relato de Daniela llevó un trasfondo detrás muy peculiar: ella salió con 2 personas que le gustaba a la vez, ¿Cómo fue eso posible? Su historia estremeció a miles de personas, pero todo tendría una explicación más o menos razonable.

Daniela se apoda a sí misma como ‘La Jujee’ en TikTok, espacio en donde habla de distintas cosas, entre ellas: brinda consejos para tener una ‘relación no tóxica’ y demás tópicos de amoríos que a ella le llaman la atención. Recientemente, la muchacha contó algo que le pasó en su natal Argentina.

Ella salió con dos hombres, pero con la sutil diferencia que uno era su acompañante para ir a recoger ‘sus cosas’ en la casa de otro sujeto: “Si hay algo que carezco es de vergüenza y abundo de caradurez. Para qué mentirles, soy una mina super sincera, no me importa absolutamente nada”, adelantó de su narración.

Le pidió sus cosas al ‘saliente’

Daniela, desde su perfil en @soyjujeee, contó que salió por un tiempo con un chico que vivía a 40 minutos de su casa, hasta que él dejó de hablarle de repente y ‘para siempre’.

La tiktoker se armó de valor y decidió ir a su casa, no sin antes, llamar a otro hombre para que la lleve que con la excusa de tener que recoger ‘algunas cosas’. Pronto, su anécdota acumularía cerca de 100 mil ‘views’ y cientos de curiosos interesado por el desenlace.

Mira el video viral

‘Dani’ contó que llegó a casa y comprobó que nadie los atendió hasta que alguien apareció: “Sale la abuela y me dice ‘Está en el trabajo’ y me pasa la dirección de dónde trabajaba”. Fueron hasta la ubicación solo para toparse con el otro hombre de forma casi sorpresiva.

“Salió regio, como si nada hubiera pasado”, acotó. En un momento dado de la conversación, Daniela le exigió una explicación al 2do sujeto y las cosas que dejó en su casa, ya que se había quedado a dormir allí en ciertas oportunidades.

De repente, el joven la abrazó y le dio un beso en la boca, mientras el otro solo observaba la situación, pasmado. “Eso es ser una araña violinista”, calificaron al pobre muchacho por TikTok. Pronto, Daniela se despidió no sin antes reclamarle el querer su ropa nuevamente.

“Me trajiste para verte con otro chongo (sujeto) me dice. Y yo le dije que en realidad vine a buscar unas cosas, pero como está en su trabajo no me las pudo dar”, recordó las palabras de su compañero y chofer. “Me agarra así y me dice ‘me gustas una banda’. Se puso full romántico”, narró de la sorpresiva acción del sujeto.

Aparentemente, ambos terminaron juntos en ese extraño día: “No me pregunten cómo fue que terminamos en esta situación. Mis hormonas me ganaron”. A su historia, varios otros cibernautas opinaron: “Yo le pedí a mi marido que me llevara a la casa de mi amante”, “¿Y el otro te llevó las cosas? Exijo otra parte”, “Un claro ejemplo en que los hombres no somos los únicos pendeibis”.

Te recomendamos ver:

Lo que empezó como una 'broma inofensiva' terminó siendo un video viral altamente visto en Estados Unidos. Si hay algo que caracteriza a los restaurantes de Cracker Barrel son los cuadros y adornos. Fue así que un par de clientas decidió 'cambiar' las cosas y "agregarle a la decoración" una foto en blanco y negro de ellas vestidas de granjeras. Darcy subió a su TikTok @gash.79 el clip donde se les ve sacar la imagen en un marco negro y ponerla en la repisa de la chimenea. "Esto es lo mejor que he visto", "¡Este es el tipo de broma que puedo respaldar! Tan lindo y saludable y nadie sale lastimado", escribieron los usuarios en comentarios. En otro video de seguimiento, la tiktoker confirmó que su foto sigue en el local.