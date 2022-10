Desafortunadamente, los casos sobre infidelidades continúan apareciendo en todas las redes sociales. Esta vez, una mujer utilizó la plataforma de Reddit para compartir su última decepción amorosa. “Encontré a mi esposo con otra mujer en nuestra cama”, comenzó relatando la protagonista de esta terrible historia viral.

Según informó The Mirror, la fémina no sabía qué hacer ante la inesperada situación: “Empecé a huir en estado de shock y él realmente no podía salir del apartamento antes de ponerse la ropa. Comenzó primero con una media disculpa”.

Dio una increíble excusa

En medio de la discusión, el hombre cambió su postura de forma repentina y se defendió alegando los motivos por los que decidió engañarla. “Luego explicó por qué me estaba engañando (...) Nunca me esforcé por él. Siempre uso ropa interior cómoda y nunca del tipo sexy. Eso lo desanima. Sentía que realmente no me importaba”, reveló la usuaria en cuestión.

El esposo no se disculpó con su pareja cuando ella descubrió su infidelidad. (Imagen: Pexels)

Al escuchar los insólitos argumentos de su ahora exesposo, ella quedó “atónita” y no entendía “lo que quería decir”. “¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no intenté comprar lencería sexy como muchos hombres hacían con sus esposas? Dijo que no quería ‘ofenderme’ sugiriendo que mi ropa interior era aburrida y desagradable”, agregó.

“Nunca entenderé a los hombres”

A pesar de que el sujeto aseguró que la tercera persona “no significaba nada” y buscó arreglar su matrimonio de seis años, la esposa insistió en que se fuera. “No me siento nada desagradable en mi ropa interior muy cómoda. Ni una sola vez. Amo mi cuerpo. Hago ejercicio de 1.5 a 2 horas al día y tengo mucha confianza en mi propia piel”, confesó la mujer.

Por último, la fémina engañada cerró diciendo: “¿Y cómo podía decir que no estaba satisfecho con nuestra vida sexual cuando tenemos intimidad al menos 4 veces por semana? ¿Fue todo mentira cuando dijo que lo volvía loco y cómo podía excitarlo con una ¿Míralo? Nunca entenderé a los hombres. Me dio una falsa sensación de confianza”.

Comentarios en redes

En poco tiempo, la publicación se volvió tendencia y llegó a otras plataformas digitales. Muchos internautas criticaron el comportamiento del marido. “No tiene nada que ver con tu ropa interior, se está aferrando a un clavo ardiendo para tratar de encontrar una excusa para su comportamiento”, escribió una cibernauta.

Síguenos en nuestras redes sociales: