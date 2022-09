No es ningún secreto que la relación maestro y alumno está basada en el respeto y la confianza. Sin embargo, desgraciadamente, a veces se rompe este vínculo y comienzan los problemas dentro de las aulas. Un claro ejemplo lo encontramos en el caso del tuitero @fernandosoto_22, quien compartió la desagradable experiencia que le tocó vivir en un colegio de Madrid, España.

“Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email”, escribió el joven que compartió el correo de su progenitor. La publicación ya se viralizó en las redes sociales.

Brutal lección

De acuerdo con la imagen del mencionado usuario, el señor empezó diciendo: “El otro día me escribió usted diciendo que si mi hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabe que no estudia mucho, que sale de fiesta, bebe alcohol y ‘fuma marihuana’”, detalló La Vanguardia.

En ese sentido, nuestro protagonista indicó que “obviamente yo como su figura paterna no estoy contento con estos comportamientos, pero déjeme decirle que no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas en la vida que se aprender por ‘prueba y error”.

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) September 22, 2022

No solo eso, el padre también aseguró que “si algo tengo claro es que cuando mi padre me prohibía o me castigaba lo único que conseguía es que lo hiciera a escondidas y que nuestro vínculo se fuera disolviendo”. “Soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo, siempre con mi guía y apoyo. Si tiene que repetir que repita, es su proceso de aprendizaje”, agregó.

Aplauden respuesta

Como indicamos líneas arriba, las palabras del padre sacudieron todas las plataformas digitales y los comentarios no faltaron. Muchos elogiaron la respuesta y criticaron la actitud del docente. “Es increíble cómo algunos profesores juzgan por las apariencias y te hacen sentir que no vales para nada en tu vida. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto, significa que no valgamos para nada. Chapó por tu padre”, escribió una internauta.

-Papa el profesor me a dicho esto, +tranquilo hijo yo te protejo,

y así salen.. todavía alcancé la educación de:

+porque te ha regañado el profesor?

-por esto.. y aún te llevabas dos y sabías que no tenías que volver hacer nada igual. — CARLOS (@0lleer) September 23, 2022

Mientras que otro cibernauta sostuvo que “están muy bien las palabras de este padre pero aquí es el claro ejemplo de sobreprotección. En mi infancia e incluso juventud aprendí muchas cosas. El respeto hacía las personas mayores existía y personalmente me bastaba una mirada de mis padres”.

Síguenos en nuestras redes sociales: