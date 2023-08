En ocasiones nos topamos con lugares de reposo en donde no se aceptan mascotas que perturben la paz de las personas, y este caso no es diferente. La historia de Olivia es hilarante: esta inquilina estadounidense no iba a dejar a su pastor ovejero fuera de su seno familiar. ¿Qué hizo? Pasó por alto las reglas del apartamento y entró a su perro a como diera lugar; su ingeniosa idea para hacerlo pronto se hizo viral en TikTok.

La historia de @oliviayoung79 pronto se hizo conocida entre los amantes de los perros y gatos, y hasta fue ejemplo de amor entre los dueños de mascotas. Ella estaba de vacaciones en EE. UU. y viajó a un departamento de alquiler en donde los canes están prohibidos, pero esta cláusula no la iba a detener de estar al lado de su peludo.

“Colar a un perro grande”

“Misión: colar un perro grande en su apartamento de vacaciones estrictamente sin perros”, reza la publicación de Olivia que fue compartida en TikTok. Concretamente, la estadounidense llevó a su border collie de viaje, lo mantuvo un rato en el carro hasta que trajo un cochecito para bebés. ¿Qué hizo a continuación? Camuflarlo.

Mira el video viral

La idea original de Olivia le valió cerca de 250,000 vistas en la red social, y cientos de personas aplaudieron su gran imaginación. De hecho, todo salió perfecto: ella puso a su perro adulto en el cochecito y una manta naranja sirvió de velo para taparlo por completo.

En el hilarante video, de apenas unos segundos, Olivia corre tan rápido como puede con el cochecito delante suyo a miras de llegar a su cuarto de alquiler. Al finalizar su carrera entre vestíbulos, una mujer la espera con la mano tapandose su boca; su asombro es evidente.

En otro clip se le ve Olivia y a su perro felices en el sofá del apartamento. “Una dueña responsable de mascotas”, le dedicó una persona en TikTok, aunque otros usuarios serían más bien ortodoxos y no romperían las reglas como ella.

Se supo que esta estricta regla en los apartamentos y hoteles se debe a la gran recesión que tuvo la industria frente al coronavirus, lo que motivó una serie de reestructuraciones en las normas. Los establecimientos “No Pet Friendly” evitarían este tipo de problemas con sus servicios.

“Ummmmm, ¡Esto es genial!”, “Tal vez lleve su propia cama para mascotas la próxima vez y no deje que el perro se acueste en los muebles”, “¡Espero que el bebé haya tenido una noche de sueño reparador!”, “Yo también haría esto”, fueron algunos comentarios diversos sobre la pequeña historia de Olivia.

