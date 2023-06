Las noches de alcohol y desfreno es cosa común en los bares y cantinas, no por nada muchas historias de TikTok nacen entre rondas de whiskey. La historia de Jemima Jun se hizo viral, pues nadie se esperó que una bebida sería motivo de discordia, ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre recibió la fuerte reprimenda de una cantinera que le sirvió su bebida, pero sin hielo.

Esta anécdota se da a conocer desde Reino Unido y miles de personas dejaron sus impresiones a @jemimajune_ sobre la respuesta de la barista. De acuerdo al clip de la clienta, el hombre instó a la cantinera de que su ‘trago’ no tenga hielo, y es que había pedido un delicioso Tequila Cranbery. Sin embargo, la especialista en bebidas alcohólicas captó las intenciones del usuario, tras tantas insistencias.

“No te voy a dar más alcohol”

Contrario a lo que muchos creían, la cantinera no levantó una amonestación al hombre sin causas o motivos. Ella ya había servido la bebida y le aseguró ‘que no llevaba hielo’, pero el hombre quedó insatisfecho: “El hecho de que digas que no hay hielo no significa que vas a tener más alcohol”, se logró oír entre el tumulto y el ruido.

La mujer tras el mostrador se mostró prestar a servir las combinaciones de bebidas más populares y extravagantes, pero estaría en contra de los abusos. “Doble, eso significa que vas a tomar más alcohol”, explicó rápidamente al hombre, quien no medió más palabras con ella, en medio de la música y pedidos de otros usuarios.

Mira el video viral

De esta manera, la joven cantinera aleccionó al cliente, ya que menos hielo no significa mayor cantidad alcohol o copa llena: “¿Quieres un doble tequila arándano?”, fue la opción que le siguió, para poner un punto y aparte al intercambio.

La conversación acaparó cientos de comentarios en la red social china, llegando a tener 1.2 millones de ‘views’ con opiniones dividas entre los curiosos.

“No pedí hielo y el cantinero me dio una conferencia completa”, “Yo estaba como “Simplemente no quiero que mi bebida se diluya”, “Eso pasa, es bueno que los cantineros defienden su nombre”, “Lo dejó seco, sordo y mudo”, son algunos comentarios hilarantes que dejó el metraje.